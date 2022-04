Alt klart for Slottsfjellcup – med ti Ramnes-lag i aksjon

Denne helga er det endelig klart for Slottsfjellcup igjen – tre år siden sist, før to år med korona-avlysning – med god Re-representasjon både på og utafor banen.

Ramnes IF er med som arrangør, og kamper skal spilles i Ramneshallen og Revetalhallen. Hele ti Ramnes-lag er påmeldt i Slottsfjellcup 2022:

To lag for jenter født i 2009, ett jente- og ett guttelag for de som er født i 2006, et jentelag for de som er født i 2007, ett jentelag for de som er født i 2008, et guttelag for de som er født i 2010, et jentelag for de som er født i 2011, og et jentelag for de som er født i 2012.

Finalemuligheter på hjemmebane

Ramnes-lagene skal spille kamper i Slagenhallen, Vearhallen, Hårkollhallen, Eikhallen, med mer. Men ett av Ramnes-lagene skal spille sine innledende kamper på hjemmebane her i Re:

Det er Jenter 2008 som skal spille i Revetalhallen lørdag 23. april, med første kamp klokka 09.15, neste kamp klokka 10.55, og siste kamp i puljespillet klokka 13.30.

Jenter 2008, med flere aldersklasser, skal spille sine finaler i Ramneshallen, det er som det aller siste på programmet søndag kveld klokka 17.30.

Det skal spilles nesten 300 kamper lørdag, og 239 kamper på finaledagen søndag – totalt 534 kamper i løpet av helga.

Totalt er rundt 270 lag med.

29. året med Slottsfjellcup

Slottsfjellcup er en av landets største innendørs håndballturneringer for aldersbestemte lag i alders-klassene 9 – 16 år. ​

Det arrangeres også en egen miniturnering for klassene 7 – 8 år. De spiller sin turnering i Vålehallen på Bibo idrettsanlegg i år.

Cupen arrangeres av Ramnes IF, Sem IF og Teie HK. Cupen starta opp i 1991, og etter ett par avlyste korona-år blir dette det 29. året med cup.

Årets dato er altså denne helga, 22. – 24. april 2022.

