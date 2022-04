Nora (13) dagens helt – se den spektakulære scoringa

Med sekunder igjen av siste kamp fyrer 13-åringen av et skudd fra så å si midtbanen – se video over. – Jeg måtte jo bare skyte.

Den spektakulære og superviktige scoringa sikrer Ramnes J2008 seier i kampen, A-sluttspill – og stormende jubel fra tribunen.

– Jeg tenkte bare at jeg måtte skyte. Det var jo langt unna, så var det fem sekunder igjen, så…

Spenning til siste sekund

Nora Hallenstvedt-Andersen (13) ble dagens helt da hun så til de grader tok ansvar i de siste sekundene av den siste avgjørende kampen til Ramnes J2008, ett av ti Ramnes-lag i Slottsfjellcup 2022.

Ramnes J2008 vant sin første kamp komfortabelt med 11 – 5-resultat mot Vestby HK, så tapte de ufortjent med ett eneste mål mot Jar IL – der Ramnes utlikna i siste sekund, men målet ble annullert på grunn av at det var blåst frikast rett før avslutningen.

I siste kamp måtte det bli seier for å nå fram til A-sluttspill. Her ble det spenning til siste sekund – bokstavelig talt.

Mange Ramnes-lag med

Lørdagskvelden blir brukt til oppladning til søndagens A-sluttspill, med pizza, godteri og sosialt samvær, forteller Nora til ReAvisa. Det var en stor Slottsfjellcup-fest for et fullsatt Støperiet i Tønsberg.

Ramnes IF er med som arrangør, og her i Re skal kamper spilles i Ramneshallen og Revetalhallen. En egen miniturnering for de minste håndballspillerne spilles i Vålehallen.

«Halve Re er med» når det arrangeres Slottsfjellcup – det kreves en stor dugnadsinnsats fra foreldre, besteforeldre, onkler og tanter.

Finalemuligheter på hjemmebane

Ramnes-lagene spiller kamper i Slagenhallen, Vearhallen, Hårkollhallen, Eikhallen, med mer. Jenter 2008, med flere aldersklasser, spiller sine finaler i Ramneshallen søndag.

Det skal spilles nesten 300 kamper lørdag, og 239 kamper på finaledagen søndag – totalt 534 kamper i løpet av helga. Totalt er rundt 270 lag med.

Slottsfjellcup er en av landets største innendørs håndballturneringer for aldersbestemte lag i alders-klassene 9 – 16 år.​

Cupen starta opp i 1991 og arrangeres av Ramnes IF, Sem IF og Teie HK.

Årets dato er altså denne helga, 22. – 24. april 2022.

Dette er Ramnes J2008-laget:

Vilde Kohlmayer Holmkvist

Nora Hallenstvedt-Andersen

Karina Fon

Belma Bukvic

Tuva Scott-Broen

Thea Bringaker

Mia Aurora Berg

Martine Wold-Hansen

Karen Sofie Berven

Andrine Helén Fjellstad-Lian

Emilie Løvøen Foss

Ingrid Hallenstvedt, lagleder

Jon Arne Lian og Sofie Hallenstvedt-Andersen, trenere

Dette er Ramnes-lagene som er med:

Ramnes har med lag i miniturneringen for 7- og 8-åringer

To lag for jenter født i 2009

Ett jente- og ett guttelag for de som er født i 2006

Ett jentelag for de som er født i 2007

Ett jentelag for de som er født i 2008

Ett guttelag for de som er født i 2010

Ett jentelag for de som er født i 2011

Ett jentelag for de som er født i 2012

