Tap etter tap for Ramnes-jentene: – De er flinke til backe hverandre opp, til tross for dårlige resultater

Det er sørgelig lesing, tabellen så langt denne sesongen: Åtte strake tap, og bare en kamp igjen før juleferie å gjøre det på. – Vi er fullstendig klar over hvor vi står, og er nok innforstått med at vi må et hakk ned.

Ramnes-trener Knut Ole Myrberg oppsummerer enda et nederlag sist søndag – på hjemmebane. Da fulgte Ramnes-jentene gjestene fra Hønefoss et godt stykke, før de ble parkert i 2. omgang.

Klarer ikke håndballjentene våre å reise kjerringa i den siste kampen som gjenstår før jul, så vil Ramnes stå igjen med bare tap og ingen seiere etter en hel høstsesong. De ligger helt i bunn av tabellen i 3. divisjon.

– Gyver løs på vårsesongen med friskt mot!

– Vi er fullstendig klar over hvor vi står, og er nok innforstått med at vi må ett hakk ned. Og det tror jeg kan være lurt for å bygge noe nytt. Den prosessen er vi i gang med, og det virker som moralen er veldig god.

– Som trener er min største utfordring å konkurrere mot andre interesser spillerne har. Sjelden at jeg kan ha med de samme til hver kamp, men det betyr at andre får muligheten til å vise seg fram.

– Vi må forholde oss til dem som enhver tid er tilgjengelige, og det varierer fra kamp til kamp, og trening til trening. Men vi gyver løs på vårsesongen med friskt mot!

Holder moralen oppe

– Og bare så det er nevnt; det er en flott gjeng med jenter. Flinke til å backe hverandre opp, noe som bidrar at moral og motivasjon holdes oppe, til tross for dårlige resultater, forteller Knut Ole til ReAvisa.

Søndagens kamp starta dårlig, med ledelse til gjestene. Men så tok Ramnes-jentene seg sjøl i nakken og løfta seg helt på nivå og litt over gjestene, og det var stor jubel da Martine Eger sørga for utlikning til 7 – 7 drøyt tjue minutter ut i kampen.

Herfra og ut 1. omgang følger lagene hverandre, mens måla renner inn – begge veier. Men så glipper det i 2. omgang, nok en gang, og sluttresultatet blir komfortable 29 – 23 til gjestene – og dermed blir det Ramnes-jentenes åttende strake tap på åtte kamper.

Se flere bilder fra søndagens hjemmekamp: