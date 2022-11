Re blir et demensvennlig lokalsamfunn

Bruk korte setninger, spør om en ting om gangen, og tenk på at kroppsspråk oppfattes bedre enn ord. Det er noen nyttige råd på veien til et demensvennlig lokalsamfunn i Re.

Re helsehus og butikkene på Revetal skal sertifiseres som et demensvennlig samfunn. I den anledning holdt Re helsehus kurs for de ansatte i to runder den første mandagen i november.

Re er første ute i nye Tønsberg kommune til å sette dette i system, – en viktig satsing, er alle på kurset enige om.

22 ble kursa i de to første rundene – kurser gjerne flere

På kurset blir det gitt tips og råd om hvordan vi kan kommunisere med demente: Korte setninger, spørre om en ting om gangen og tenke på at kroppsspråk oppfattes bedre enn ord.

Nasjonalforeningen for folkehelse holdt kurset for ansatte og butikkmedarbeidere på Revetal.

Totalt ble 22 deltakere kursa i de to første rundene.

Fokus på demens

Tønsberg kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om disse kursene. Ansatte ved Re helsehus har sørga for invitasjoner til butikkmedarbeidere på Revetal.

De lokalavisa snakka med var godt fornøyd med kurset. De synes dette er nyttig. Hvis man lurer på noe mer – for flere spørsmål kan dukke opp når man først får fokus på dette – så er det bare å ringe demenslinja til Nasjonalforeningen.

Der kan alle og enhver få svar på sine spørsmål rundt demens. Telefonnummeret er 23 12 00 46.

Bare å melde sin interesse

– Hvis det er noen flere som skulle ønske å være med på et slikt kurs, så kan man ta kontakt med Re helsehus, så arrangeres det gjerne flere runder med kurs.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.