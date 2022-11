Tre velta over veien – alvorlig ATV-ulykke

Alle nødetater rykker ut til en singelulykke i Re mandag morgen, rett rundt klokka 06.00.

Ulykken har skjedd på Bjuneveien, mellom Ødegården og Kåpekrysset. Det er ett kjøretøy med en person involvert.

Ved nødetatenes ankomst blir det klart at det dreier seg om en ATV som har kjørt inn i et tre.

Tre velta over veien

– Trolig alvorlig personskade og helsepersonell jobber med vedkommende, melder Politiet i Sør-Øst:

– Det viser seg at treet som ATV-en traff, lå over veien da sammenstøtet skjedde. Nødetatene kommer til å jobbe på stedet en stund og veien er stengt inntil videre.

– Så langt ingen ytterligere info om hendelsesforløp. Det jobbes på stedet med informasjonsinnhenting for å kartlegge årsak.

Ulykkesgruppa er varsla

I en oppdatert melding heter det at nødetater fortsatt jobber på stedet. Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) bistår på stedet, og de forteller at det er et stort tre som har havna over veien.

Klokka 07.20 melder Politiet i Sør-Øst at ATV-føreren er erklært død.

Ulykkesgruppa ventes til stedet og veien vil bli stengt en god stund.

Først på stedet

Innsatsleder Bernt Aamodt i Politiet i Sør-Øst forteller at de første på ulykkesstedet gjorde en god innsats med hjerte- og lungeredning fram til nødetatenes ankomst.

– Pårørende er varsla, skriver Politiet i Sør-Øst i en oppdatert melding. Politiet er fortsatt på stedet klokka 09.15.

– Avdøde er en mann i 60-åra, forteller Politiet i Sør-Øst.

Etterforsker hendelesforløpet

Det jobbes fortsatt med å kartlegge hendelsesforløp i forbindelse med dødsulykken, melder politiet i Sør-Øst rett før klokka 09.45.

– Den ble oppdaga og varsla i seks-tida mandag morgen, men dette er en lite trafikkert vei, forteller innsatsleder Bernt Aamodt til ReAvisa:

– Vi må prøve å få klarhet i hendelsesforløpet gjennom informasjonsinnhenting og videre etterforskning.