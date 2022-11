FNs internasjonale barnedag: – Det er så stas å bidra

I dag er FNs internasjonale barnedag, og det markeres med vakker sang og gitarspill ved Charlotte Sofie Eliassen Holtung og Frank Wedde i en solidaritetskonsert med barn på flukt.

Moriabevegelsen og Vestfoldmuseene står bak en solidaritetskonsert for barn på flukt, det skjer på Slottsfjellmuseet i Tønsberg i dag søndag 20. november klokka 17.30 – på FNs internasjonale barnedag.

Dagen markeres på denne datoen hvert år. Blant flere artister som stiller opp gratis for saken, er Charlotte Sofie Eliassen Holtung og Frank Wedde fra Re.

Gratis konsert

Charlotte trenger neppe noen videre introduksjon for lesere av denne lokalavisa. Hun ble kjent i fjorårets The Voice på TV2. Hun har teaterutdanning og en ti år lang karriere bak seg som allsidig artist.

Frank trenger heller ikke lange introduksjonen, som Revetal ungdomsskole-lærer, frivillig-ildsjel og den foreløpig siste Ridder av Re, med ungdomsarbeid og musikk som lidenskap.

– Vi er veldig glade for at de kommer, sier Christina Grefsrud-Halvorsen på vegne av Moriabevegelsen for barn på flukt. – Konserten har gratis inngang, forteller hun.

– Publikum oppfordres til å støtte Flyktninghjelpen, som gjør et stort og viktig arbeid for barn på flukt.

Farlig å være barn på flukt

Rundt femti millioner barn er på flukt i verden. Det er farlig å være barn på flukt, også i Europa. Mange drukner på flukten over Middelhavet, derfor er redningsvester valgt som symbol på markeringa, forteller Christina.

Barn på flukt utsettes for vold og overgrep, og barn settes i interneringsleire på ubestemt tid. Barn bor i flyktningleire uten skolegang og god nok helsehjelp.

Barn fratas retten til å søke asyl, og barn på flukt sine rettigheter brytes hver eneste dag.

Redningsvestaksjonen pågår flere steder i landet denne dagen.

– Så stas å bidra

– Det er en viktig sak, og det er så stas å bidra. Også er det ekstra stas å dele scene med så mange flinke folk, sier Charlotte til ReAvisa. – Vi ser fram i mot dette!

I tillegg til Charlotte og Frank fra Re, opptrer også Ida Stein, Liv Neslowe, Nora Herdlevær Dalseth og Caroline Gjerde Jensen fra Tønsberg kulturskole, Vegard Knutsen, ei gruppe fra Tønsberg domkirkes jentekor og ei gruppe dansere fra Spotlight dansestudio.

Appellanter er Wenche Busk-Rorge, mangeårig flyktningkonsulent i kommunen, Hilde Sjølett, Barnejuristen, og Anette Malme, frivillig hjelpearbeider i Moria og på grensen ved Ukraina.

Konferansier er Christina Grefsrud-Halvorsen fra Moriabevegelsen for barn på flukt.

