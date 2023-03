Narko-razzia i Re: Her aksjonerer politiet og finner narkotika verdt mange millioner kroner

Narkonettverket har vært under etterforskning over lengre tid gjennom Operasjon Carbon, som involverer flere politidistrikt i landet. Her i Re ble det lagra store mengder narkotika, og nå er er en mann dømt til sju års fengsel.

Sjekk ReAvisa på papir – last ned gratis.

En sein april-kveld for to år siden hadde en sliten Re-daktør akkurat sendt siste side i trykken for ei ny avis.

For å få frisk luft og noe annet å tenke på, ble beina tatt fatt for å gå seg en sein kveldstur.

Action inni buskene på Brår

Med refleksvest, hodelykt og podcast på øret får to trøtte øyner mot alle odds med seg noe som skjer inni buskene på Brår.

Og når hodelykta streifer nysgjerrig rundt, treffer lyset noen mørke skikkelser – fullt bevæpna.

Turen blir brått omdirigert, for dette var i grunn rare greier.

Topphemmelig operasjon

Turen går ned trappa fra gangstien ved brua på Brår, og mobiltelefonen er framme og med kamera skrudd på – som en rein refleks for en journalist.

Det som foregår der, viser seg å være topphemmelig: Det er en del av Operasjon Carbon, der Politiet i Oslo hadde spana på oppdrag av Politiet i Innlandet.

Det førte til at Politiet i Sør-Øst aksjonerte i Re en sein april-kveld for snaut to år siden.

En gateverdi på mange millioner

Fra konteineren på Brår blir det tatt beslag i cirka 10 kilo amfetamin, cirka det samme antall kilo cannabis, og nesten en halvkilo kokain – dette har en gateverdi på mange millioner kroner.

Narkonettverket hadde vært under etterforskning over hele landet og over lengre tid gjennom operasjonen, som førte spanerne hit til Re.

Dette er blant de første sakene oppe til doms som følge av den hemmelige operasjonen, der flere må møte i retten framover.

Fengsla helt siden aksjonen

Tidligere i mars sto en 29 år gammel litauisk statsborger til ansvar for de store mengdene med narkotika som ble finni i konteineren her i Re. Saken ble ført for Vestfold tingrett.

Etter å ha nekta hele tida, innrømte den tiltalte straffskyld rett før rettsaken starta opp. Han har sitti i varetekt siden han ble pågrepet samme kveld som razziaen i Re.

I tillegg til det store beslaget fra konteinerlageret, ble det også finni mindre mengder kokain og mer amfetamin andre steder som knyttes til samme mann.

«Grov narkotikaovertredelse» og «meget betydelig mengde»

Politiadvokat Trond Templen Grave, som førte saken for påtalemyndigheten i tingretten, fortalte til ReAvisa i forbindelse med rettssaken at saken bygger i all hovedsak på beslaget her i Re.

«På bakgrunn av stoffets art og mengde er det ingen tvil om at overtredelsen kvalifiserer for grov narkotikaovertredelse som omfatter en meget betydelig mengde», heter det i dommen.

Fingeravtrykk, spaning og sporing ble lagt fram som bevis, pluss innrømmelse av skyld, førte fram til fengselsdommen på sju år og inndragelse av store mengder narkotika, penger og verdier. Det er ikke kjent om dommen ankes.

En dømt, og en frikjent

Flere rundt den dømte 29-åringen hadde tilgang til konteineren her i Re, der skalkeskjulet var lager for varer og utstyr knytta til et firma på en annen kant av Østlandet.

Nettverket fikk en fast forgreining til Re, det er liten tvil om at det over tid har vært aktivitet i konteineren med flere besøk av flere med både hederlige og uhederlige hensikter.

En medtiltalt ble frikjent i denne saken. Han sitter også fengsla, for andre forhold. Konteinerutleieren her i Re har ingenting med nettverket og narkotikalovbrudd å gjøre.

Flere tiltalt på andre kanter av landet

I dommen heter det at «tiltalen har tilknytning til en større sak, nemlig (…) Operasjon Carbon, hvor det i henhold til tiltalebeslutning (…) er tatt ut tiltale mot fem personer (…) for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe ulovlig å ha innført og bearbeidet store mengder amfetaminbase og solgt amfetaminsulfat».

«Saken mot de fem tiltalte i Operasjon Carbon er foreløpig ikke behandlet i rettsapparatet og følgelig ikke rettskraftig avgjort», heter det om resten av den store narko-operasjonen i dommen.

Tiltalen mot det som regnes som hovedmennene blir tatt ut av Statsadvokatene i Hedmark og Oppland.

Ekstra på tå hev

Politiet brøyt seg inn i konteineren på Brår samme kveld som Kilen-drapet i Tønsberg. Melding om skuddveksling i Tønsberg kom under razziaen i Re. Det førte nok til at politiet var ekstra på tå hev, i en aksjon som allerede var høyrisiko.

Vi snakker om en bevæpna aksjon mot et narkotikaparti verd mange millioner kroner.

Da passa det også dårlig at en journalist ramla oppi razziaen, helt tilfeldig.

Strengt hemmelig

Nettopp det at en Re-daktør på en sein kveldstur snubla oppi dette, var til bekymring for etaten. Og lokalavisa har hele veien fulgt saken, uten å skrive noe om det.

Politiet oppfordra sterkt til å avvente, og det har vi gjort. Det kunne være til stor skade for etterforskninga og hele Operasjon Carbon hvis vi skreiv noe.

Så derfor er dette de første strofene om denne saken, nå som den første i nettverket fikk en fellende dom i tingretten.

Helt ubemerka – nesten

Ingen skulle få med seg dette store oppbudet med bevæpna vaktposter, innbruddsutstyr og varebiler. En uniformert politibil var blant alle de sivile kjøretøyene, godt gjemt bak bygningsmassen.

Etter en aksjon i mørket på noen minutter var hele politistyrken fordufta og alt så helt normalt ut igjen.

Politiet rykka helt ubemerka inn og ut – nesten, i en ellers stille aprilkveld her i Re.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.