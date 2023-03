Tirsdag brenner hus og uthus ned til grunnen

Brannvesenet varsler at det blir en øvelse med deres mannskaper i Re – nok en gang, denne våren. Røyk vil være synlig mesteparten av dagen.

– Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) informerer med dette at framhus og en mindre låve på eiendommen Stasjonsveien 134 i Ramnes vil bli kontrollert nedbrent i forbindelse med øvelse.

Det skjer fra morgenen av og utover tirsdagen den 28. mars 2023.

Realistiske øvelser i Re

– Formålet med øvelsen er å trene VIBs røykdykkere slik at de er best mulig forberedt for å ivareta egen sikkerhet og ikke minst sikkerheten til halve Vestfolds befolkning dersom en uønsket hendelse skulle oppstå, informeres det på VIBs egen Facebook-side.

– Det settes høye fysiske krav til røykdykkerne, og for å kunne røykdykke krever myndighetene også årlige reelle øvelser. Til orientering er alle nødvendige tillatelser innhentet, det gjelder også sikker miljøhåndtering av avfallet etter nedbrenningen.

For ikke lenge siden øvde brannmannskap i et rivningsobjekt over Skinnane i Våle, nå skal det øves i Stasjonsveien i Ramnes.

Brannvesenet setter stor pris på å få objekt de kan øve realistisk i.

Brenner helt ned – til slutt

Øvelsen består blant annet i kommunikasjon på skadestedet: – Målet ved enhver innsats er å bryte den negative utviklinga av hendelsen. Landets brannvesen benytter en beslutningsmodell i sju trinn, informerer VIB:

– Dette er de sju viktigste beslutningene utrykningsleder tar for å strukturere innsatsen. Beslutningene må naturligvis formidles effektivt til brannmannskapene, slik at de kan omsette taktiske valg i praksis.

Det skal søkes etter en savnet person i det brennende bygget. Mannskapene skal også øve bruk av skjærslukker fra utsiden, stående i stige.

De første øvelsene starter ved 9-tida. Utpå dagen vil bygget brenne ned.

