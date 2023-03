Tirsdag brenner framhus og låve ned: – Svært takknemlig for muligheten til å øve her

Både framhus og låve skal bli brukt til brannøvelser fra formiddagen og utover tirsdagen, før alt skal brennes ned til slutt. Røyken fra øvelsen vil være synlig fra langt hold.

Vestfold Interkommunale Brannvesen varsler røykdykkerøvelse tirsdag 14. mars fra klokka 10.00 og utover dagen. Da går framhus og låve opp i røyk i Skinnaneveien 108.

– Realistiske øvelser gjør brannmannskapene bedre, sier beredskapskoordinator Andrew Wright: – Her får de rik anledning til å øve.

Svært takknemlig for muligheten

Femten brannmannskaper skal røykdykke og teste forskjellige slokkemetoder, før de til slutt lar byggene brenne kontrollert ned. – Myndighetene krever årlig godkjenning av røykdykkere, fordi denne type innsats for å redde liv og verdier anses som særlig risikofylt.

– Vi er svært takknemlig for at eiere av rivningsobjekter tar kontakt med brannvesenet slik at VIB får øve under realistiske forhold, sier beredskapskoordinatoren.

Brannvesenet har generell dispensasjon fra miljømyndighetene til nedbrenning i forbindelse med øvelser.

Fra klokka 10.00 og utover dagen vil røyk fra øvelsen være synlig, varsler brannvesenet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.