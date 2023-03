Støttespiller fra Re: – Glad for at ting nå kan bli bedre

Gjennom hele Eirik Jensen-saken har en reing fulgt tre skritt bak, også nå som den korrupsjonsdømte politimannen slipper ut av fengsel.

Du har sett han på TV og i avisoppslag, i retten, utafor retten, hjemme hos Jensen – overalt. Jan Bøhle er en av Eirik Jensens viktigste støttespillere, og har fulgt hele saken, også nå som den tok en ny vending mandag kveld 13. mars 2023:

VG melder at Eirik Jensen slipper ut av fengsel, etter å ha blitt kjent soningsudyktig (ekstern lenke). Det vil si at han slipper å sone på grunn av helseplager.

– En skandale

I juni 2020 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for narkotikaforbrytelser og korrupsjon. Jensen har hele tida nekta straffskyld. Da dommen falt, sa støttespilleren at det var en skandale:

– Ja, dommen er en justispolitisk og rettssikkerhetsmessig skandale for domstolen og politietaten, lot Jan Bøhle seg sitere på i riksmediene og lokalavisa.

Nå er han glad for beslutningen som gjør at Eirik Jensen er ute av fengsel.

Varsla flere ganger

– Vi er kjempeglade for at noen har sett problematikken og tatt tak i den, sier Jan Bøhle til VG. Han forteller at han kjenner godt til hvordan Jensen har hatt det.

Reingen har ved flere anledninger varsla om at Jensen har hatt det kjempevanskelig i fengsel, med flere oppslag i riksmediene.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til en korsvei som gjør at ting nå kan bli bedre.

