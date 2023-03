Nok en gang er Årets bondelag fra Re

Næringslivet i Re sanker inn priser etter priser, og det gjør også primærnæringene – der nok et bondelag i bygda vår har fått den prestisjefylte prisen Årets bondelag.

Det er bare to år siden et bondelag her i Re fikk prisen sist, det var da Fon bondelag ble kåret til Årets bondelag i 2021. Nå er det Ramnes bondelag sin tur, og prisen ble overrakt på Vestfold bondelags årsmøte tirsdag 14. mars 2023.

Det var leder i Ramnes bondelag Anders Løverød som tok i mot prisen sammen med nestleder i Ramnes bondelag Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg. Prisen ble overrakt av leder i Vestfold bondelag Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder i Vestfold bondelag Inger Synøve Johnsen.

Treffer på alle punkt

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er blant annet høyt aktivitetsnivå, god synlighet i lokalmiljøet, god oppfølging av eksisterende og nye medlemmer, gjennomtenkt vervearbeid og gode ververesultat.

Konkrete eksempler på den gode jobben Ramnes bondelag gjør, er blant annet at de arrangerer bondepub, de arrangerer javnlig medlemsmøter der det er hygge og nytte, som da de i februar-møtet landa et innspill til jordbruksoppgjøret.

Ramnes bondelag har også innledet et samarbeid med nabolagene i Tønsberg. De arrangerte blant annet et møte i mars, der førti medlemmer fra lokallaga i hele den nye storkommunen møtte opp.

Det ble satt fokus på viktige tema som tiltak mot avrenning fra jordbruksareal, hønsehirse og floghavre. Det var godt engasjement og mye spørsmål.

Unge og ivrige bønder

Tradisjonen tro ble det også i 2022 arrangert Åpen gård på Bygdetunet Brår, der bondelaget er en av flere arrangører. Der var det til sammen rundt 2.000 besøkende.

– Det som likevel har vært utslagsgivende for at Ramnes bondelag kåres til Årets bondelag er at lokallaget har vært veldig gode på å rekruttere unge bønder.

– Det er mange unge bønder som har valgt å ta over sine hjemgårder i Ramnes i det siste, og de er kjempeflinke til å engasjere seg i lokallagsarbeidet.

– Gjennomsnittsalderen i styret er 34 år, og da er det en kasserer på 56 år som trekker opp snittet veldig, heter det i overrekkelsen.

Borger godt for framtida

– Dette borger godt for framtida. Det er med andre ord i ingen tvil om at vi har en verdig vinner av Årets Bondelag 2022!

I ei pressemelding fra fylkeslaget kommer det fram at konkurransen har vært hard: – Vi er heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen.

– 2022 har vært året hvor lokallaga igjen har forsøkt å nærme seg normalt aktivitetsnivå, etter et par år med mange koronarestriksjoner, skriver fylkeslaget.

Ramnes Bondelag har et stabilt, godt medlemstall og har et bra aktivitetsnivå. Prisen består av heder og ære pluss 5.000 kroner til lokallaget.

