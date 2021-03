Fon har årets bondelag: Vokser mest i hele landet!

Akkurat nå mottar Magnus Johnsen, leder i Fon bondelag, prisen for Årets bondelag.

Det skjer i dag lørdag 20. mars 2021, på det aller siste årsmøtet for Vestfold bondelag som i framtida vil være en del av Vestfold og Telemark bondelag.

– I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen. Men fjoråret var et spesielt år der det var utfordrende å opprettholde aktiviteter i lokallaga. Det klarte likevel Fon bondelag – med stil!

Skaper god stemning

En kreativ ide trekkes fram spesielt i pressemeldinga fra Vestfold bondelag: «Vi rigger et skikkelig traktor-tog på 17. mai!»

Bondelaget lufta ideen i lokalavisas spalter, og traktortoget ble en fantastisk suksess på kryss og tvers i Re-bygda på den store dagen.

Sammen sørga Fon bondelag og Fon ungdomslag for utdeling av is til alle barna på Holtung. På slaget klokka 13.00 ble nasjonalsangen sunget i Revetal-området.

– Ingen tvil om at traktortoget skapte veldig god stemning for masse mennesker på en veldig spesiell nasjonaldag, oppsummer Vestfold bondelag.

Viktig for medlemmene – og viktig for bygda

Det trekkes også fram flere grunner til at Fon bondelag er Årets bondelag: God medlemspleie med mange møteplasser for bøndene i bygda, hyggelige medlemsmøter med kviss og ikke minst «Historisk kvarter».

– Det som allikevel er utslagsgivende er utvilsomt en helt rå innsats under årets vervekampanje. De er nemlig ikke blant Vestfolds største lag. Men med 29 nye medlemmer klarte de å øke medlemsmassen med utrolige 36 prosent i 2020!

– Ikke nok med at de vant fylkets vervekonkurranse. De vant dermed også den nasjonale vervekonkurransen i samme slengen!

Som følge av solid premiering har styret allerede vedtatt at det vil vanke marsipankake på hvert styremøte de neste femten åra.

Levende bygder – over hele landet

Bondelagsleder i Fon, Magnus Johnsen, har tidligere fortalt hva han mener er viktig i vervekampanjen: – Fortell hva bondelaget faktisk gjør for bygda di!

– Mange blir faktisk overraska over hvor mye bondelaget betyr for nærmiljøet. Alt fra sosiale og faglige samlinger her i bygda, til politisk påvirkning både lokalt og sentralt – og det store bildet med beredskap, gode rammevilkår for bøndene og levende bygder over hele landet.

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er: