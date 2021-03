SISTE: Hjemmeskole fram til påske

Formannskapet vedtar nå å innføre hjemmeundervisning fra 5. – 10. klasse.

Formannskapet i nye Tønsberg kommune møtes i dag til et ekstraordinært møte, fredag 19. mars 2021. Bakgrunnen er at R-tallet i Vestfold har økt til 1,7 og smittetrykket i storkommunen er økende. Lærere har tidligere denne uka vært ute i ReAvisa og krevd hjemmeskole.

– Vi har holdt igjen i det lengste med å innføre dette fordi vi vet det er svært inngripende, men nå er situasjonen så utfordrende at vi også må ta i bruk dette verktøyet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Rom for tilpasninger

Dette vedtaket er gyldig først etter at det er godkjent hos Helsedirektoratet, og søknad sendes nå omgående.

I tillegg til hjemmeskole for 5. til 10. klassinger, sendes også en vurdering rundt stenging av barnehager og hjemmeundervisning for småskolen i en eventuell fase to.

Elever som har særskilte behov for å være på skolen, samt elever med foreldre eller foresatt i samfunnskritiske funksjoner og som har behov for oppfølging i hjemmesituasjonen, vil få unntak fra hjemmeundervisning, heter det i en pressemelding fra Tønsberg kommune.

Tiltaksapparatet for barn og unge får et særskilt oppdrag med å følge opp elever som ikke lenger får undervisning på skolene.

Går alt etter planen med tommel opp fra direktoratet i dag fredag, kan stengningen gjelde allerede fra mandag av.

