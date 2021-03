Nå diskuteres hjemmeskole – men vi får ikke fulgt debatten

Nettsida til kommunen krasja under det ekstraordinære formannskapsmøtet der hjemmeskole fram til påske diskuteres.

Formannskapet i Tønsberg kommune ble i dag kalt inn til ekstraordinært møte klokka 11.00. I møtet skal de behandle saken om hjemmeundervisning for 5. – 10. trinn fram til påske.

Tidligere denne uka gikk lærerne ved Revetal ungdomsskole ut i ReAvisa og sa klart i fra at de anbefaler hjemmeskole, av mange gode grunner.

Mørke skjermer

Møtet foregår via Teams, og møtet kan følges live via kommune-TV, melder Tønsberg kommune i forkant av møtet. Men den gang ei.

Mange opplever trøbbel med sendinga, og rundt ti minutter ut i møtet ble den stoppa helt. Kommunens nettsider er også nede.

Snaut tre kvarter etter møtestart er nettsida oppe igjen, men møtet ser fortsatt ut til å være umulig å følge.

Stort og fortsatt økende smittetrykk

Bakgrunnen for det ekstraordinære formannskapsmøtet er at kriseledelsen i den nye storkommunen vil innføre hjemmeundervisning for de eldste barneskoleelevene og alle ungdomsskoleelever.

R-tallet i Vestfold har økt til 1,7 og smittetrykket lokalt er økende. Kommunen har også mottatt mange meldinger fra foreldre, barn og ansatte som er bekymra for situasjonen.

Derfor ønsker kommunen å innføre hjemmeundervisning fra 5. – 10. klasse fram til påskehelga.

Må godkjennes av Helsedirektoratet

– Vi har holdt igjen i det lengste med å innføre dette, fordi vi veit det er svært inngripende. Men nå er situasjonen så utfordrende at vi også må ta i bruk dette verktøyet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Kommunen forbereder en søknad til Helsedirektoratet om hjemmeundervisning for 5 – 10. klasse, samt en vurdering rundt stenging av barnehager og hjemmeundervisning for småskolen i en eventuell fase to.

Kommunen kan bare fatte generelle stengingsvedtak for barnehager og skoler dersom det er stor smittespredning, og vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.

Fortsatt skole for sårbare elever

– Det er veldig viktig at vi alle sammen følger rådene og reglene som gjelder nå. Barn og unge betaler en stor pris hvis vi må gå til det skrittet å stenge skoler samtidig som fritidstilbudet er redusert, og da må vi voksne gjøre det vi kan for å holde smitten nede, sier ordføreren.

Kriseledelsen hadde møte med Folkehelseinstituttet torsdag kveld, og vil etter planen sende søknad til Helsedirektoratet i løpet av fredag formiddag.

Dersom Helsedirektoratet godkjenner hjemmeskole for 5. – 10. trinn, vil det fortsatt være løsninger for sårbare grupper.

