Hele 507 var med i fjor – klarer vi å slå det i år?

Sommerens spennende lesekonkurranse er godt i gang, og fortsetter gjennom hele sommeren – og alle barn kan bli med!

– I fjor var vi 507 deltakere fra Revetal bibliotek. Klarer vi å slå dette tallet i år?, lurer Hege-Kristin Beck og Anne Stavnem von Krogh og alle de andre på biblioteket vårt på.

Sommerles varer hele sommeren lang og helt fram til 1. september 2024.

For skolestartere og alle barneskole-elever i Re

– Er du skolestarter til høsten? Eller går du i 1. – 7. trinn? Da kan du gå inn på sommerles.no og melde deg på. Husk at det ikke er noen frist på påmeldinga, du kan melde deg på gjennom hele sommeren!

Sommerles gjør lesing enda morsommere, og det er helt gratis å være med. Sommerles er for alle!, minner bibliotek-gjengen om. På Sommerles.no kan du registrere bøker som du har lest sjøl eller bøker du har lest sammen med noen eller lyttet til, både lydbøler og høytlesning.

For hver bok som registreres får du XP (poeng) og du går et ter hvert opp i level. Du kan få kule digitale trofeer på nettsiden og hente fysiske premier på biblioteket. Her kan du også få lesetips og løse oppgaver knyttet til årets Sommerlesfortelling, skrevet av forfatter Mari Moen Holsve.

For å bli med går dere inn på nettsiden sommerles.no og lager en profil til barnet som vil delta. – Hvis dere trenger hjelp, er det bare å spørre oss på biblioteket eller lese mer på altom.sommerles.no, forteller Revetal bibliotek-gjengen som står klare til å ta i mot Re-barna i sommer.

– Vi håper alle voksne vil hjelpe barna slik at de kan delta på lesekampanjen og få gode leseopplevelser hele sommeren.

Du kan få mange gode lesetips på biblioteket

– Kom innom oss på biblioteket dersom du ikke vet hvilke bøker du vil lese – vi er eksperter på bokanbefalinger. Hos oss kan du også låne med deg store stabler med bøker som du kan lese gjennom hele sommeren. Og når Som merles er over 1. september, trekker Anne og Hege en Sommerlesvinner fra Revetal bibliotek.

– Kanskje er det du som får besøk av oss i ditt klasserom denne høsten? Vi lover i hvert fall mange gode Sommerlesopplevelser i år. Som alltid avsluttes Sommerles med en stor Sommerles-fest på biblioteket:

Onsdag 11. september klokka 17.00 er alle deltakere invitert til gratis Sommerlesfest på biblioteket. – I år får vi besøk av dukkespiller, vaffelsluker og forfatter Ingunn Thon, som har skrevet boken «Full bajas» – en tullete fortelling om at det å være flinkest ikke alltid er viktigst.

Det vil bli høytlesning fra boka, kanskje en prat om det å være flink, og til slutt vil Ingunn se om noen av gjestene våger å utføre en oppgave som det er umulig å være flink i.

– God sommer og god Sommerles, hilsen alle oss på Revetal bibliotek!

