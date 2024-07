Helt i hundre før ferien: – Gåsehud og tårer i øynene

Det ble en fin avslutning på skoleåret, der hele skolen var i sving med ett felles prosjekt: En forestilling som viste skole og fritid for Re-barn før og nå.

Forestillingen er skrivi av Ramnes-lærer Thor Morten Hansen, og elevene har kosa seg med å sette de artige betraktningene om fortid og nåtid ut i livet.

Ramnes-elevene er gode skuespillere, som klarte å holde seg fra å le da hele salen brøyt ut i latter. Hvert fall nesten. Men det ble morsomt, det også.

Hele skolen står bak forestillingen

Hele skolen har jobba fram mot forestillingen, som markerte avslutningen på dette skoleåret. Og når vi sier hele skolen, så mener vi hele skolen. Hele ni grupper har vært i sving, med hver sine oppgaver.

Rektor Anne Gry Kaldager tok ordet før forestillingen og forteller at det var fantastisk å se hvordan elevene har jobba, med grupper for skuespill, teknikk, sang og kor, dans, kulisser, kostyme, kjøkken, med mer:

– Jeg har gått rundt på skolen med gåsehud og tårer i øynene, forteller rektor før forestillingen starter.

Skolehverdagen før og nå

Allerede ute i gangen satt billettkontrollørene som hadde ordna alt som måtte til på det feltet. Oppe i trappa venta kjøkken-gruppa spent, de var i innspurten med maten som skulle serveres etter forestilling.

En forestilling som sammenlikna før og nå, der nok begge deler ble overdrivi en god del. For strengere lærer enn fortidslæreren har vi neppe sett.

Det var en skole med pugging, salmesynging og fysisk avstraffelse hvis noen ikke hadde pugga alt og gjenga det ordrett.

Overdrivelser i begge retninger

– Noen mener at det har blitt helt annerledes i dag, sier elevene fra scenen, før de spiller ut en scene fra dagens skolehverdag – også komisk overdrivi. – I dag er kanskje lærerne alt for snille?

Så spiller de ut en morsom scene der elevene stenger læreren inne i skapet, like mjuk og blid i tonen da læreren endelig slipper ut av skapet igjen.

– Fortsetter dere sånn som dette, kommer seksti prosent av dere til å stryke, advarer den milde læreren. – Men så mange er vi jo ikke, svarer en elev.

Salen og scenen brøyt ut i latter

Mens hele salen ler seg skakke, er det ikke lett å holde tilbake latteren på scenen, og det blir enda mer morsomt – for både de i salen og de på scenen.

Et annet gullkorn var betraktningen om familier før og nå: – Tidligere var det vanlig med to foreldre og mange barn, nå er det vanlig med to barn og mange foreldre.

Morsomt var det også da fortidas elever møtte nåtidas elever. De trodde ikke helt på hverandre.

Velfortjent stående applaus

Men leken hadde de til felles, både fortidas og nåtidas elever, så det er kanskje det samme som før? For når hoppetauet kom fram, hoppa fortids- og nåtidselevene sammen og lekte fint.

Et artig stykke, «Ramnes i 100», med mange lokale vrier og morsomme replikker, flott spilt ut av Ramnes-elever, og spesielt kule dansenummer, fikk velfortjent stående applaus.

Så en siste punchline, som satt som støpt: – Hvor er Ramnes?, lurte geografilæreren på. – Her, vel!, svarer en elev.

Se flere bilder fra forestillingen:

Alt om sommeren i Re finner du i ReAvisas sommermagasin 2024.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.