Mest lest i 2023: Støre og store snakkiser i bygda vår

Riksnyheter i ReAvisa blir godt lest, som da statsministeren kom på Re-besøk. Men fortsatt engasjerer de nære ting mest – de sakene du nok bare leser i denne avisa.

På topp i leserstatistikken for ReAvisa-nyhetsåret 2023 troner statsministerbesøket tidlig på vårparten i år. At ei jente oppvokst i Re ble ordfører i Oslo, ble også godt lest.

Men det er ikke ofte ReAvisa konkurrerer om nyhetene med riksmedia. Helst blir de mest leste sakene de du bare får i denne lokalavisa:

En lykkelig slutt

Som da tidenes første parkeringsbot ble delt ut på Revetal. Den som fikk svi, var den lokale sykkelklubben. Skal vi dømme etter engasjement og lesertall for flere saker på rad, blir dette saken som engasjerte aller mest totalt sett i 2023:

Tilhengeren til sykkelklubben, som har stått på samme plass i mer enn ti år, ble plutselig bøtelagt med parkeringsbot. «Alle» leste saken i lokalavisa, og mange ville hjelpe.

Det ble en lykkelig slutt: Ny parkeringsplass ble hos Bergljot Woll og Gran VVS, der den heldekorerte hengeren med sponsor-logoer står godt synlig langs Bispeveien.

Til og med parkeringsbota tok Bergljot seg av! Så penga Tønsberg parkering ville kreve inn, gikk heller til godt rekrutteringsarbeid i den lokale sykkelklubben.

Narkotika verd mange millioner

En annen sak som engasjerte over tid, var sommerens diskusjon fram til lokalvalget om vekst eller vern på Revetal. Gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad mente forslaget med MDG i spissen var et slag i magan på alle som har jobba for utvikling.

Når det gjelder krim og hendelsesnyheter, er det liten tvil om at razziaen der narkotika verdt flere titalls millioner kroner ble beslaglagt ble mest lest.

ReAvisa skreiv om det da dommen var klar etter langvarig politietterforskning av et narkonettverk som gikk på tvers av landegrensene.

Da razziaen pågikk, ramla Re-daktøren midt oppi dramaet. Les mer om det her.

Info – og manglende info

Andre hendelser var låvebrannen som ble oppdaga, der store verdier ble spart etter rask reaksjon fra naboer. Ulykker og uhell skaper et info-behov. Og noen ganger kan det være livsviktig at info kommer kjapt ut, som da politiet leita etter en savna mann fra Re helsehus.

Info er også viktig i ei lita bygd når noe nytt kommer, spesielt når krigsflyktninger kommer. – Vi er vel skuffa på vegne av hele bygda. Dette ei bygd som trår te’, sånn er det her i Re – hvis vi får muligheten, sa en av de få tilhørerne på infomøte om flyktningmottak på gamle Re sjukehjem.

Mottaksledelsen bekrefta langt på vei at de ikke ønska så mange på infomøtet. Hvorfor så hysj-hysj?, skreiv lokalavisa – og fikk vel aldri noe godt svar på det. Men noe info fikk vi fra Sana mottaksdrift AS, avdeling Tønsberg, og den delte med våre lesere.

De har en kontrakt med UDI som tilsier mottak av 175 flyktninger. Les mer om det i denne papiravisa – last ned og les gratis.

Hedret for lang og tro tjeneste

Lang og tro tjeneste er alltid godt lesestoff. Som Kurt Schjølberg, som ga seg som vaktmesteren som kan alt og stiller opp på alt. Hele saken kunne du lese i papiravisa, men vi delte et bilde på Facebook som fikk nærmere 600 hjerter og liker og hundre kommentarer.

«Ja om noen har stelt seg slik at Kurt har valgt å si opp, da har de bomma grovt! Makan til ressurs og serviceinnstilt mann!», skreiv en leser om oppsigelsen til Tønsberg kommune.

Kirsten Sørensen gikk av pensjon etter et helt yrkesliv i barnehagesektoren, helt siden de første barnehagene kom til bygda vår. Også denne saken kunne du lese i sin helhet i papiravisa.

«Hele bygdas gode, snille mamma» skreiv en leser, blant 500 hjerter og liker og hundre varme kommentarer.

En «super-ansatt»

Lang og tro tjeneste kan også unge voksne bli belønna for: Da Amina Bukvic (18) kom på siste dag på jobb, ble hun overraska med blomster av sjefen: – Du står på og du gir aldri opp, sa Muslum Guzel, som bare har godord å si om sin unge super-ansatt.

Hun starta å jobbe på Revetal gamle stasjon som 14-åring, og steg kjapt i gradene. De siste åra har hun vært assisterende daglig leder og tatt ansvar for mye av drifta. tross sin unge alder.

– Det er viktig at ungdom får vite at man har muligheter til å jobbe, allerede fra det året du fyller 15 år, her lokalt, mener Amina.

– Og det er viktig å jobbe ved siden av skole, av mange grunner, understreker hun. Les mer om det i denne saken.

Kulturbygda Re

Andre saker på topp er Re-gutten Kasper Kalleberg som var med i årets Norske talenter, badegjengen i Mølledammen, Re-jenta Amalie Olsen Gjersøe som TV-debuterte i TV2-serien «Bloggerne», Rockstream-festival og litt lenger nede på lista Revårock i Foynhagen.

Amalie Andersen starta i ReAvisa, og var i år med på å starte opp ei splitter ny lokalavis for Kristiansand. Alfred Ringdal fikk Norges idrettsforbunds hederstegn. Radio Norge sendte sitt morgenshow direkte fra Re.

Knut Wiggo Andreassen fikk hjerneslag og var livredd for å komme hjem, etter å ha hørt så mye fælt om hjemmesjukepleien ellers i landet – men her i Re blir han tatt så godt vare på at han måtte si ifra i lokalavisa.

En dag det alltid er mye trafikk på ReAvisa.no er 17. mai – da er «alle» innom for å gjenoppleve den store feiringa på Revetal i bilder og film.

Lokalvalg-år

Når det gjelder politikk og lokalvalgkamp i året som gikk, ble den mest leste saken en rein fakta-sak om hvordan personstemmer og slengere funker. At den ble godt lest, viste seg i valget – der mange gjorde nettopp det: Ga personstemmer og slengere til sine folkevalgt-favoritter.

Karoline Lie sitt hjertesukk over manglende engasjement ble også godt lest. Den «evige saken» om ungdomshus engasjerer: Her skal ungdomshuset bygges – se tegningene.

Uteområdene på Revetal engasjerer også, der ReAvisa varsla at det skulle bli folkemøte på Revetal – som ble stapp fullt.

Den mest leste saken fra Re-skolene, er Kirkevoll skole sin lokale Maskorama-variant som skapte stort engasjement.

Verdig video-vinner

Blant alle videoene vi har lagt ut i løpet av året som har gått, er videoen fra overraskelse-besøket til Jernia-gutta Bjørn og Morten på tREffpunktet den mest sette – på Facebook er den sett over 31.000 ganger.

Jernia Revetal dropper julebordet i år, i samråd med alle sine ansatte, og gir heller pengene de skulle ha brukt på fest og moro til matutdelinga på tREffpunktet, kunne ReAvisa rapportere rett før jul.

Den ganske så ferske videoen har i skrivende stund gitt godt over 600 hjerter og liker på ReAvisa sin Facebook-side, og 31.678 visninger.

Alle de små sakene som betyr så mye

Så er kanskje de mange små sakene minst like viktig: De sakene som blir lest i tusentall, men likevel ikke når helt opp til toppen av statistikken. De er faktisk vel så viktige:

Da snakker vi om de sakene der folk får vite om hva som skjer i bygda vår, som fører til at flere finner fram skoa og rusler bort til et hyggelig møte og møter andre.

Eller går med bøsse, engasjere seg i en forening, får nye venner og bekjentskaper, og har det trivelig her i bygda vår. Det er alle de små som fører til store ting.

Et eksempel er Ramnes pensjonistforening, som aktivt bruker ReAvisa og har opplevd en medlemsvekst på hele 12,5 prosent i år. Heia Re!

Mest lest på ReAvisa.no i 2023:

