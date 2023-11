– Hvorfor så hysj-hysj?

– Vi er vel skuffa på vegne av hele bygda. Dette ei bygd som trår te’, sånn er det her i Re – hvis vi får muligheten, sier en av de få tilhørerne. Mottaksledelsen bekrefta langt på vei at de ikke ønska så mange på infomøtet.

På informasjonsmøte om det nye flyktningmottaket på det gamle sjukehjemmet i Våle ble informasjon et hett tema – manglende informasjon, som sådan.

Sana mottaksdrift AS, avdeling Tønsberg, har en kontrakt med UDI som tilsier mottak av 175 flyktninger til det gamle Re sjukehjem i Våle. Les mer om det i den siste papiravisa – last ned og les gratis.

Dårlig info om infomøte

Dagen før infomøtet fikk lokalavisa tips om det i form av et bilde av en lapp hengt opp ved butikken i Brekkeåsen. Stort mer var ikke dette infomøtet annonsert.

At det i tillegg var lagt til klokka 16.00 på en hverdag, gjorde sitt til heller labert oppmøte. Sjøl om informasjonsbehovet er stort. Det er tydelig på tilbakemeldingene fra de som faktisk fikk til å komme på infomøtet:

– Det virker på oss at det av en eller annen grunn er så hysj-hysj, at dette snakker vi ikke om, sier en som tar ordet. ReAvisa har fått mange spørsmål rundt mottaket og hvordan man kan hjelpe.

Ikke mange tilhørerne

– Vi er vel skuffa på vegne av hele bygda. Dette ei bygd som trår te’, sånn er det her i Re – hvis vi får muligheten, sier en av de få tilhørerne. Ingen av de ReAvisa snakka med ville ha navn og bilde i avisa. De ville bare si ifra, direkte til ledelsen av mottaket:

– Det er skuffende at det har vært så dårlig info. Tro meg – jeg har prøvd å få kontakt. Men ikke fått svar på noen verdens ting.

Kanskje var det tjue totalt på samfunnshuset, inkludert fem fra den lokale mottak-ledelsen.

– Hva med å bruke lokalavisa?

– Sånt er ikke vi vant med her. Vi syns det har vært rart – hele prosessen, er de frammøtte som tar ordet enige om. – Vi får greie på dette møtet via-via-via dagen før, sier en hoderistende.

– Det er blitt forsøkt å etterlyse info, uten hell. Så dukker det opp en lapp på butikken på så kort varsel, om et møte på en så merkelig tid som klokka fire på en hverdag?

– UDI råder mottak om å gi god info ut til lokalsamfunn der mottak skal etableres, sier en kar. – Hva med å bruke ReAvisa, så folk får det med seg?, var et gjentakende forslag.

– Tar det til etteretning

– Vi tar det til etterretning, sier mottaksleder Knut Hammer. Han mente at mottaket ikke har anledning til å gå ut i avisa, men snudde helt på flisa i løpet av møtet.

– Neste gang skal vi nok bruke lokalavisa, sa han mot slutten av møtet da ReAvisa hadde blitt nevnt enda noen flere ganger som infokanal til innbyggerne.

De fleste av de få oppmøtte tok til slutt ordet, alle med samme frustrasjon over infoflyten fra nyetableringa. Gjentakende spørsmål var hvordan møtet var annonsert?

Helst ikke så mye folk?

– Vi ligger på lista over mottak på UDI og våre egne nettsider, og vi har hengt opp og delt ut skriv om dette møtet, svarte mottaksledelsen.

– Men et slikt møte burde vært folksomt, mange vil vite mer om dette og gjerne hjelpe til når det kommer flyktninger til bygda, er tilhørerne som tar ordet samstemt om.

Så forklarer ledelsen at de egentlig ikke ønska seg så mange på dette informasjonsmøtet:

Ikke planlagt flere infomøter

– Dette er et møte for de nærmeste rundt mottaket, ikke for alle, sånn sett, sier Knut Hammer, lokal leder av mottaket her i Re.

Han forteller til ReAvisa i etterkant av møtet at det ikke er planlagt flere infomøter. – Vi beklager at befolkninga ikke er fornøyd med informasjonen i forkant av møtet.

– For øvrig tok møtet en positiv vending etter at lokalavisa hadde reist fra møtet, og jeg satt igjen med inntrykket av at de som hadde møtt opp var godt fornøyd med informasjonen de fikk, forteller mottakslederen.

– Mange forventninger

– Det er for øvrig mange forventninger til hvordan et mottak er. Vårt mottak er et ordinært mottak som kun er bemanna i kontortid. Det er et botilbud for flyktninger der de sjøl står for matlaging, renhold, og så videre.

– Så legger vi til rette med informasjonsmøter for beboerne og hjelper til med at de får det tilbudet fra det offentlige som de skal ha som skole, helse, med mer.

Les mer om møtet og mottaket i papiravisa – last ned og les ReAvisa – gratis.

