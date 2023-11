Marie (19): – Veldig opptatt av å stå opp for Re

En av de yngste i styre og stell i nye Tønsberg kommune i den nye perioden kommer fra Re: 19-åringen Marie Langaas er valgt inn i Utvalg for mestring, helse og velferd. Hennes hjertesak er psykisk helse, spesielt hos ungdom.

Marie Langaas (19) er et langt ifra ubeskrevet blad her i Re, der hun har vært aktiv i Barne- og ungdomsrådet og lag og foreninger så lenge hun har hatt muligheten.

Nå går hun inn i styre og stell i storkommunen ved første mulige anledning. Marie representerer Arbeiderpartiet.

– Jeg gleder meg masse

– Hei Marie, gratulerer med utvalgsplass i Utvalg for mestring, helse og velferd. Noen hjertesaker du skal slåss for? Fortsatt Re-patriot i storkommunen?

– Hei! Tusen takk! Jeg gleder meg masse, og tror det kommer til å bli noen spennendene år med mye lærdom! Den største hjertesaken min er psykisk helse, spesielt hos ungdom.

– Vi trenger en skolehelsetjeneste som alltid er der, og gode lavterskeltilbud unge veit om og tørr å ta kontakt med.

En god gjeng fra Re

Når det gjelder Re forteller Marie at hun fortsatt er veldig opptatt av å stå opp for bygda si, – selvfølgelig! Synes det er veldig bra at vi har fått inn en god gjeng fra Re.

Marie sto på 33. plass på Arbeiderpartiets liste til lokalvalget. Også Thorvald Hillestad som sto på sisteplass på Senterpartiets liste har fått utvalgsplass, i Utvalg for plan og bygg.

Det er ett par eksempler på reinger som har fått et realt push oppover listene etter at velgerne har pynta på stemmeseddelen med kryss og slengere.

En av årets mest leste

Vi i lokalavisa har vært bekymra for lesertallene når det gjelder lokalpolitikk: Det kunne være blant de mest leste sakene i Re kommune-tida, men etter sammenslåingsprosessen med Tønsberg ramla lesertallene til bunns.

En større kommune ser ut til å gi mindre lokalpolitisk engasjement. Fra å være et saksfelt som høsta stor oppmerksomhet, til å havne på den andre enden av skalaen.

Men til lokalvalget i år tro vi te’ – og tok på alvor hva Tønsberg-politikken vil med Re. Det kan du lese mer om i denne papiravisa – last ned og les gratis.

En ReAvisa-sak skiller seg ut

Mange er fortsatt skuffa over sammenslåingsprosessen, og noen er nok også skuffa over åssen ståa er blitt i den nye storkommunen. Det tyder tilbakemeldinger til lokalavisa på.

Det er skremmende langt mellom de gode lokalpolitiske sakene som fenger våre lesere, sånn som det gjorde før i Re kommune-tida.

Men spesielt én sak skiller seg veldig ut i årets lokalvalgkamp.

Mange kryss og slengere

Og det var en rein info-sak med en liten A-B-C på hvordan du kunne gi potensielle folkevalgte fra Re et ekstra push inn i kommunestyret med et kryss eller en slenger på stemmeseddelen.

Noe veldig mange velgere i Re gjorde – les mer om det i lokalavisas dekning av lokalvalg i nye Tønsberg kommune, sett med Re-øyne.

