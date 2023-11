Enda mer snø: – Vis hensyn, og kjør etter forholdene

Aller helst: – La bilen stå, hvis du kan det, oppfordrer Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Torsdag meldes det om nytt snøfall og fare for underkjølt regn i Vestfold og Telemark. Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn, skriver fylkeskommunen i ei pressemelding onsdag 1. november 2023.

– Det ser ut til at vi får nok en forsmak på vinteren i fylket vårt på torsdag og til natt til fredag. Det betyr hvite veier, og dessverre også større sjanse for uhell i trafikken.

Vær skodd for vinterføre

– Vi oppfordrer innbyggerne våre til å vurdere om det er nødvendig å kjøre bil akkurat i morgen. Flere kjøretøy på veien øker sjansen for kø og problemer i trafikken, så om du ikke må ut er det fint hvis du lar bilen stå.

– Hvis du må ut i trafikken anbefaler vi at så mange som mulig bruker kollektivtransport – dette bidrar til at det blir færre kjøretøy i trafikken.

– Hvis du må ta bilen, sørg for at den er skodd for vinterføre, beregn god tid – og kjør etter forholdene.

Vis hensyn

Snøen kom rekordtidlig, og la seg faktisk på bakken og veiene rundt om i Re, allerede på tampen av oktober i år. Vestfold og Telemark fylkeskommune forteller at de har alle tilgjengelige mannskaper klare til å brøyte, salte og strø.

– Disse kommer fortere fram dersom andre trafikanter viser hensyn når de ferdes i trafikken.

Det er for Re sin del meldt en god del nedbør og rett rundt null grader torsdag.

