Reing blir ny Oslo-ordfører: – Nå er det bare å sette seg på kontoret og begynne å jobbe

Det blir et borgerlig flertall i Oslo, og det betyr mest sannsynlig en ny ordfører i hovedstaden som er oppvokst her i Re.

Det vakte en viss overraskelse da Anne Lindboe (52) ble lansert som Høyres ordførerkandidat i Oslo. Hun var ukjent i politikken, men ikke i offentligheten.

Mest kjent er hun som tidligere barneombud, og sist som administrerende direktør i Private Barnehagers landsforbund (PBL).

Kommunen som støttespiller

Anne jobba før det mange år som barnelege og har en MBA fra NHH, sjefskurset på Forvarets Høyskole og forhandlingskurs ved Harvard Law school. Hun vokste opp på Revetal og bor i dag i Oslo.

– Det er så viktig at kommunen blir en støttespiller og ikke noen du må sloss mot når det butter i livet, sa hun da hun ble valgt til Høyres ordførerkandidat i Oslo for et snaut år siden.

Et brakvalg for Høyre sørger for et borgerlig flertall i hovedstaden. På spørsmålet «hva gleder du deg mest til, som ordfører», svarer Anne:

Spille på lag med byen

– Helt klart det å være ute i byen og møte folk. Det er så mange bra folk, så mange som står på, for denne byen. Å møte alle disse og spille på lag med dem blir det aller beste med denne jobben, sier Anne på direkten på NRKs valgsendinger.

Høyre har gjort et brakvalg i Tønsberg kommune, også, og ikke minst i Re, der bygda vår er farga blå. Aldri før har partiet vært størst i Re, men det ble det i årets lokalvalg, foran SP og AP.

Les om hvem som blir folkevalgte fra Re i den kommende kommunestyreperioden i denne saken.

