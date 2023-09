Høyre-vinden blåser Senterpartiet av tronen i Re: – Det er en liten sensasjon, ja

I gamle Re kommune klarte ikke Høyre å stille en egen liste til lokalvalget, engang. Nå er Høyre det største partiet i Re.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

En ting er at Høyre gjør et brakvalg i nye Tønsberg kommune som helhet, der den gamle bykommunen Tønsberg tradisjonelt sett har hatt borgerlig flertall.

En helt annen ting er at tall for vår del av storkommunen viser at partiet farger bygda vår blå, med et klart Høyre-flertall i alle tre valgkretsene i Re.

Senterpartiet rula i Re kommune

Det har aldri skjedd før. Høyre var riktignok, helt unntaksvis, hakk i hel med Senterpartiet i Revetal krets, sammen med Arbeiderpartiet, i det siste lokalvalget i Re kommunes historie.

Høyre ramla helt igjennom i de andre valgkretsene rundt om i Re, der Senterpartiet trona aleine på toppen, med Arbeiderpartiet ikke langt bak, i det siste Re-valget.

Totalresultatet i siste periode i gamle Re kommune ble Senterpartiet rett foran Arbeiderpartiet, med like mange kommunestyrerepresentanter.

Det var første og siste gang at noen andre partier var noenlunde på nivå med Senterpartiet i Re kommune-tida.

Høyre fantes ikke

Ellers finner vi ingen eksempler på det. Senterpartiet ruva på toppen av alle statistikker. Arbeiderpartiet ble etter hvert nærmeste utfordrer, mens Høyre, ja – hva skal vi si? Reinger hadde ikke engang et Høyre å stemme på ved lokalvalg.

Partiet klarte ikke stille egen liste, da de stilte med noen få Høyre-folk på ei fellesliste med sammen med KrF, og KrF hadde ordførerkandidaten.

I de lokalvalgene de klarte å stable ei egen liste på beina, var oppslutninga om Høyre forsvinnende liten.

Derfor er Høyre-vinden over Re en liten sensasjon.

Vekket til live

Og det er sitert Tove Øygarden (H) fra Ramnes. Hun har stemmetillegg fra eget parti og er sikra en plass i det nye kommunestyret, nå som hun gjør et lokalpolitisk comeback.

Kanskje får hun en framskutt rolle i styre og stell? Hun sto i fronten for å vekke Høyre til live i Re-tida, da hun stilte som ordførerkandidat for Re Høyre for åtte år siden.

Den gang klarte hun å blåse liv i et Høyre som lufta hadde gått ut av. Nå er hun tilbake i manesjen. Med Høyre-tall hun må gni seg i øya av å se, her i Re.

Høyre, så SP og AP

– Det er jo et kjempestort klapp på skuldra for alle fra team Høyre som har drivi valgkamp i Re, men vi får likevel vente å se hva resultatet blir, når samtlige stemmer er talt opp, sier Tove til lokalavisa.

Re-tallene tyder på – dette er en foreløpig opptelling og ikke endelig resultat – at Høyre blir størst i bygda vår, deretter Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

En annen trend er at Industri- og næringspartiet gjør det godt også her i Re, aller best i Revetal krets med hele 7,1 prosent av stemmene.

Valgresultat for Revetal krets (foreløpig opptelling):

Høyre 24,6

Senterpartiet 16,5

Arbeiderpartiet 16,3

Fremskrittspartiet 15,4

Industri- og næringspartiet 7,1

SV 5,4

Rødt 3,3

KrF 3,2

MDG 2,9

Venstre 2,1

Valgresultat for Våle krets (foreløpig opptelling):

Høyre 21,5

Senterpartiet 18,8

Arbeiderpartiet 16,9

Fremskrittspartiet 14,0

KrF 7,6

Industri- og næringspartiet 5,5

SV 4,4

MDG 2,9

Rødt 2,5

Venstre 1,6

Valgresultat for Undrumsdal krets (foreløpig opptelling):

Høyre 21,8

Senterpartiet 16,8

Arbeiderpartiet 13,8

Fremskrittspartiet 10,7

KrF 8,7

SV 6,7

Venstre 5,4

Industri- og næringspartiet 4,0

MDG 3,7

Rødt 1,7

Kilde: Valgresultat.no

Valgkretsene er blitt halvert i Re, fra forrige lokalvalg. Alle valglokalene i gamle Ramnes kommune er fjerna, og seks valgkretser er blitt slått sammen til tre. Derfor er årets tall ikke sammenliknbare med tidligere tall, men det gir en pekepinn på hva Re-folket har stemt.

Et annet forbehold, som bare blir større og større etter hvert som flere og flere forhåndsstemmer, er at disse stemmene blir ikke fordelt på sogn. De blir oppgitt i kategorien forhåndsstemmer, og ikke valgkrets.

