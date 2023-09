Trond kjemper om kommunestyre-plass hjemmefra – og Thorvald har reist på ferie

Ikke alle lokalpolitikere raser rundt på valgvaker i by’n, ett par reinger tar det litt mer med ro.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Det er valgvake på Hotell Klubben og på biblioteket i Tønsberg, og der er det store flertallet av folkevalgte – og alle de potensielt folkevalgte – etter at valgresultatet er klart.

ReAvisa møtte flere reinger på vårt bybesøk tidlig på valgkvelden, alle superspente på hva valgnatta vil bringe av resultater.

– Nå må vi jo snart få begynt å jobbe litt

– Jeg er veldig spent på kvelden og valget – og ikke minst forhandlingene som spinner ut av det. Vi må jo snart få begynt å jobbe litt, med politikk, med det som folk er opptatt av, sier en utålmodig Karoline Lie (SP).

ReAvisa møter henne på brygga i Tønsberg, der hun har inntatt et bedre måltid sammen med gode venner fra Senterungdommen. Stemningen er god, tross alt:

– Må jo innrømme at det har vært til tider dystre meningsmålinger, men nå er vi optimister og håper på et bedre resultat enn som så.

Thorvald er i sydligere strøk

– Også er jeg spent på hvem vi får med oss i kommunestyregruppa, sier Karoline. Hun er sikra å få med seg Svein Holmøy (SP) fra Re som står på andreplass, også med stemmetillegg. Ellers er alt åpent.

Karoline kan fort få følge av Re-høvdingen Thorvald Hillestad (SP) i kommunestyregruppa, sjøl om han står på sisteplass på SP-lista – les mer om det i den siste ReAvisa på papir.

Men Thorvald er ikke på valgvake, ikke i by’n, ikke hjemme, ikke i Norge, men på ferie i sydligere strøk. – Men jeg er tilgjengelig, sier han på chatt med ReAvisa.

– Det blir en thriller

Trude Viola Nordli og Daniel Ims (begge AP) forbereder seg på forhåndsstemme-tall som neppe blir så oppløftende for Arbeiderpartiet. De mistenker at tallene fra valgdagen blir langt bedre.

– Det var en veldig Høyre-boost her tidligere, som vi vel må si har blåst over mer eller mindre nå. Så derfor har vi vel mer trua på tallene totalt, enn de første forhåndsstemmene som blir presentert.

– Så javnt som det kan bli i Tønsberg – når det gjelder blokkene – ja, det blir en thriller.

Delt ut over 4.000 roser

– Det fine, mener AP-duoen, – er at valgkampen har vært så innmari trivelig. Du går ut og trur at du skal få pepper, men så får du bare gode tilbakemeldinger, forteller Trude.

– Vi hører mye godt, både om politikken vår og folka vi har til valg, forteller Daniel.

Godt over 4.000 roser er blitt delt ut i lokalvalgkampen.

Lokalpolitisk comeback

Tove Øygarden (H) er spent på valgnatta og det blir også ett par spennende dager, der alt skal landes – ut ifra oppslutninga i valget.

Tove har vært ute av lokalpolitikken en periode, etter at hun var ordførerkandidat for Re Høyre tilbake i 2015.

– Det er deilig – og helt riktig – å være tilbake. Jeg kjente at «nei, jeg kan ikke la være å engasjere meg».

– Håper på mange reinger

– Jeg gleder meg til å jobbe med politikk igjen. Det er moro, sosialt, og veldig meningsfylt, sier en strålende glad og veldig spent Tove til ReAvisa.

– Også må jeg jo si at jeg er spent på hvem jeg får med meg i det nye kommunestyre fra Re.

– Jeg håper på så mange som mulig, det er mange flinke folk fra vår kant av kommunen.

Følger med fra sofaen hjemme

Og da tenker Tove på blant andre Trond Ekstrøm (FrP), som ikke er å finne på valgvakene i by’n. Han er hjemme, på Revetal:

– Altså, jeg var på sånn valgvake sist lokalvalg, og det var hyggelig, det, ikke det, altså.

Problemet var kanskje at det ble litt for hyggelig, og litt for mye folk:

– Få’kke fulgt med ordentlig

– Jeg fikk jo ikke med meg valgsendingene på TV! Folk sitter og prater, går rundt og prater, jeg få’kke fulgt med ordentlig, jeg da, sier Trond og ler oppgitt.

– Og det er egentlig det jeg liker best – følge skikkelig med, sier Trond og ler – med lokalavisa på trammen, forstyrrer gjør vi også.

Forrige lokalvalg var Trond den aller siste som kom med i kommunestyret.

Optimist – denne gangen også

Da kom han inn med minste mulige margin, der FrP fikk det aller siste setet, og Trond Ekstrøm hadde noen få personstemmer mer enn den neste i partiet.

– Jeg er egentlig litt optimist, denne gangen au – det er mange som har sagt at de vil gi meg et ekstra kryss og slengere. Derfor har jeg trua, igjen.

– Men vi har mange flinke folk på FrP-lista, så spørsmålet er hvem som får flest personstemmer og slengere.

Spenning helt fram til onsdag

Det endelige valgresultatet blir klart først på onsdag. I løpet av kvelden og natta vil vi få valgresultat for partiene, men hvem kandidater som til slutt skal representere partiene blir klart først på onsdag kveld, etter valgstyrets møte klokka 18.00 på onsdagskvelden.

– Sånn sett er det mest spenning for meg personlig på onsdag, men det er jo i kveld vi ser tegninga på hvor mange vi får inn, hva som blir flertall og posisjon den kommende perioden.

– Så får det med meg og mitt komme litt i andre rekke, sier Trond til ReAvisa på trammen.

Lokalavisa på døra

– Da skal du få gå inn igjen, uten å bli forstyrra mer av lokalavisa. Så du kan følge ordentlig med!

– Nei, detta var bare trivelig, takk for besøket. Men ja, nå kommer de første talla ganske så straks, sier Trond og lokker døra igjen, så normalt han bare klarer.

Før vi ser han bykser opp trappa for å rekke inn i leiligheten sin, til valgsendinga på TV.

