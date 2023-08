Fikk valget mellom 660 kroner i parkeringsbot eller 6.500 kroner i inntauingsgebyr: – Trudde det var tull

Visste du at det var innført parkeringsregler her? Neppe – og det visste ikke Re sykkelklubb, heller.

– Tønsberg kommune kunne for eksempel informert via lokalavisa om dette. Da hadde folk fått greie på det, hvis det hadde stått i ReAvisa, sier Terje Fekene, leder i Re sykkelklubb.

Han er forundra og overraska over hvordan Re sykkelklubb er blitt behandla av nye Tønsberg kommune. – Dette kunne vært løst på så mange bedre måter, sier han oppgitt.

Parkeringsbot på draget

Det var i forrige uke at Re sykkelklubb-hengeren fikk festa en parkeringsbot på draget, en bot på 660 kroner. Det var ikke lenge etter det hadde blitt satt opp skilt med 24-timersparkering for asfaltplata ved middelalderplassen på Revetal.

Dette er parkeringsplassen «alle» bruker hvis de skal parkere lenger enn en liten handletur på Revetal. Sånn har det vært helt siden parkeringsplassen ble etablert i gamle Re kommune.

Helt siden parkeringsplassen ble asfaltert opp, har folk brukt den til langtidsparkering for å ikke oppta p-plassene til butikkene på Revetal.

Og den lokale sykkelklubben har fått lov til å ha hengeren sin her.

Trudde det var tulletelefon

Så, bokstavelig talt over natta og uten at det er blitt informert om det, ble parkeringsreglene forandra nå på seinsommeren med nye skilt. – Jeg ble oppringt av en kar fra Tønsberg parkering, forteller Terje til ReAvisa:

– Han spurte om jeg hadde en tilhenger på Revetal, og jeg svarte nei. Så forklarte denne karen på telefonen litt mer, og da svarte jeg «åja DEN ja!», veldig forundra over spørsmålet.

– Den har jo stått der i hvert fall ti år – helt siden parkeringsplassen kom, sier Terje og ler oppgitt. Han trudde det var en god, gammel tulletelefon.

«Reklameplakat» for sykkelklubben

Der har Re SK-hengeren fått stå etter en muntlig avtale med gamle Re kommune, midt i glaninga, sentralt plassert. Kjekt for Re SK som skal bruke den innimellom, og veldig fint som godt synlig «reklameplakat» på Revetal.

– Det er den eneste reklamen vi har, det er jo fint å vise fram at vi har en sykkelklubb i bygda. Faktisk Vestfolds største, i antall medlemmer.

Det var ingen i sykkelklubben som hadde fått med seg skilt som hadde kommi opp på seinsommeren.

Fikk valget mellom bot eller borttauing

– Vi bruker ikke denne hengeren hver dag eller hver uke, kanskje ikke hver måned heller, så det er ikke så rart at ingen hadde fått med seg verken skilting eller bot, forklarte Terje til Tønsberg parkering.

– Jeg fikk valget mellom å hente hengeren, eller å måtte hente den ut hos en bilberger som ville taue den inn hvis ikke den ble henta omgående, forteller Terje.

Bota måtte uansett sykkelklubben betale. Inntauing og uthenting ville koste rundt 6.500 kroner, fikk Terje beskjed om.

– Hadde ikke skjedd i Re kommune

– Jeg kasta meg i bilen så fort jeg kunne og henta hengeren. Nå står den parkert hjemme hos meg, forteller han, skuffa over hvordan dette ble løst.

– De fant jo fram til meg etter at bota hadde hengt der lenge nok til at de kunne bestille inntauing, så de kunne jo klart å finne fram til meg før de skreiv ut bota?

Terje er overbevist om at noe slikt hadde ikke skjedd i gamle Re kommune. Hoderistende overbevist.

– Et stort paradoks

Re sykkelklubb opplevde den gang kommunen som samarbeidsvillig og på tilbudssida. – At hengeren fikk stå på kommunal grunn var rein skjær goodwill, for å si det på godt norsk, forteller Terje.

Re SK har ingen idrettsanlegg med ditto parkeringsplasser, som Ramnes IF, IL Ivrig, Re FK, med flere. – En p-plass på Revetal kunne vel fortsatt vært å regne med?

– Det er et paradoks, mener Terje, – her får vi ikke lov til å ha en tilhenger stående, engang.

Søke om en reservert plass?

Han håper det går an å gjøre et unntak, der det kan settes opp et skilt med p-plass reservert Re sykkelklubb. ReAvisa møter Re SK-lederen midt på en hverdag, der det ikke akkurat er stappfullt her.

Mens vi prater, ringer Re SK-ildsjel Henning Larsen, som har mye på hjertet. Spesielt dette med informasjon. Ei strofe i ReAvisa, og folk hadde visst om de nye reglene.

– Og en dugnadsdrivi idrettsklubb hadde sleppi å bruke penger på parkeringsbøter som kommer helt ut av det blå!

– Litt vel firkanta

– Ja, vi er forundra og overraska. Og ja, vi veit at dette neppe hadde skjedd i gamle Re kommune. Dette var litt vel firkanta, er Henning på telefon og Terje på parkeringsplassen helt enige om i prat med ReAvisa.

– Veldig rart, rett og slett, sier de – som også sier at de skal sende en søknad om å få en fast parkeringsplass holdt av til hengeren.

– Det er lov å håpe, sier Terje med et oppgitt smil.

Lagringsplass på parkeringsplass

Knut Bartho Hansen, fagansvarlig for veier i nye Tønsberg kommune, svarer for de nye reguleringene. Han forteller at det utarta seg litt, da flere og flere begynte å bruke plassen:

– Det hopa seg opp med hengere og bobiler og litt sånn forskjellig, og det ser vi på flere «utkantparkeringer» som dette, der folk bruker parkeringsplasser mer som lagringsplass.

Det var dette kommunen ville ha slutt på.

– Eiers ansvar å følge med

– Så er det jo sånn, at hvis man setter fra seg ting på sånne plasser, så må man jo følge litt med. Det er eiers ansvar å holde seg oppdatert på hva som gjelder for plassen der du har satt fra deg ting.

– Men dette kunne vel, som den lokale sykkelklubben mener, blitt løst på en mye bedre måte?

– Det er ikke så lett å varsle alle, sier Knut til ReAvisa.

– Kanskje litt dumt

– Tønsberg parkering fant fort fram til rette vedkommende i sykkelklubben, så fort bota hadde hengt der lenge nok til at hengeren kunne taues inn?

– Det må Tønsberg parkering svare for, men de har fulgt sine prosedyrer. Etter at skiltet kom opp, kan det skrives ut bøter etter 36 timer eller noe sånt.

– Men ja, det var kanskje litt dumt at det ikke ble ringt og varsla sykkelklubben før bota ble gitt, det var ikke jeg klar over, da var jeg på ferie.

Opptok etter hvert mange p-plasser

– Hva med å informere gjennom lokalavisa, som vi på denne kanten er vant med når noe nytt innføres som det er greit å vite om?

– Det hadde sikkert vært lurt, det. Det ble litt sånn…. hva skal jeg si….. det ble litt brått. Vi kunne kanskje vært flinkere.

Veiansvarlig forteller at det sto avskiltede biler, bobiler, hengere og mye annet på plassen som opptok p-plasser.

Langtidsparkering – på maks 24 timer

– Denne plassen har, helt siden den kom, blitt kommunisert som «langtidsparkeringa» på Revetal, der folk som reiser herfra setter fra seg bilen for å ikke oppta p-plassene for de som handler, har ærend og jobber på Revetal?

– Den kan fortsatt brukes på den måten, men ikke over 24 timer, sier kommunens representant. Den ene sida, mot blokkene, er reservert kommunen. Den andre sida, mot middelalderplassen, er fri for alle.

Innafor 24 timer, vel å merke. – Men dette er neppe den parkeringsplassen som blir sjekka oftest av Tønsberg parkering, sier kommunens veisjef.

Re SK-hengeren ikke det store problemet

Skiltene ble satt opp for at Tønsberg parkering skal ha mulighet til å håndheve reglene – så folk ikke bruker plassen til lagring, understrekes det fra kommunalt hold i prat med ReAvisa.

– Re sykkelklubb har hatt hengeren stående der helt siden plassen kom, uten problemer?

– Ja, det er vi klar over, den er blitt observert. Og den var vel ikke det store problemet, det skal sies.

– Vanskelig å gjøre unntak

– Men det utarta seg. Det var tilfeller der vi hadde møter på Revetal, og det ikke var plass til alle som kom.

– Hva hvis sykkelklubben gjør som de sier; sender en søknad om å få en parkeringsplass til hengeren der den alltid har stått?

– Nei, da må vi vel heller se på en alternativ plassering. Når det først er regulert, så er det vanskelig med unntak.

– Folk må følge med

– Er det flere slike «utkantparkeringer» folk må være OBS på at ting kan endres rundt om her i Re?

– Det er flere sånne vi må vurdere, typisk der folk setter fra seg kjøretøy for lagring. Det vi vil unngå.

– Da må folk faktisk følge med, sjøl.

