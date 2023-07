Tidenes beste Rockstream: – Rå, liten rockefestival

Ferske artister blir tatt i mot som rockestjerner, og til og med de etablerte artistene lar seg imponere av det vi får til her i Re.

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Dette er ikke en festival som alle andre festivaler, spesielt ikke som de andre festivalene vi har pleid å ha her i Re.

Her er det ferske og etablerte musikere som vil noe med musikken sin, som legger sjela si i låter de har skrivi sjæl.

Mange dialekter og språk

Riktignok slepper ett par – tre innslag med coverband til på scenene i løpet av tre dager med festival, det ene coverbandet er Tush der Rockstream-Sandra er en strålende vokalist og show-jente.

Ellers er det folk fra hele landet og Sverige og Danmark og tidligere også kontinentet og Canada, som alle blør for musikken sin. Det er mange dialekter og språk å høre på festivalområdet.

Re-daktøren hadde gleden av å være tilstede fra tidlig torsdag og se festivalen ta form. Se mange bilder av det i denne saken.

En skikkelig festivalscene

Til festivalområdet kom den ene råtne rustholken etter den andre med musikere som hadde reist lenger enn de fleste hadde tørt med sånn skyss.

Bare for å få spelle på en skikkelig festivalscene her i Re. Vise fram musikken sin. Foran et skikkelig dedikert rockepublikum.

Gamle varebiler, den ene mer sliten enn den andre, hosta og harka inn på festivalområdet.

Bare digre glis overalt

En gammel varebil med en drøss med ettermonterte seter var nærmest tapet sammen, og ut den ene døra som funka rant det rockere, alle med et digert glis – sikkert overlykkelige over å ha kommi fram.

Og alle ble tatt i mot som rockestjerner. «Der skal dere parkere, der skal dere sette utstyret deres, der skal dere sove» – alt er tilrettelagt, mye kanskje bedre og langt mer personlig enn de store festivalene.

Etter det lokalavisa hørte i prat med flere store artister, så er det triveligere å komme til små festivaler som dette, enn de store scenene.

Rocke-legender digger Re

Legendene i Backstreet girls hadde ingenting å utsette: – Helt topp, strålende fornøyd!, med tommel opp var attesten fra rockelegendene som spilte på Sagatun i Vivestad i 1991.

– Kommer dere tilbake?, lurer lokalavisa på, i håp om at det ikke går tiår til neste gang vi får oppleve Backstreet girls-trøkket igjen i bygda vår: – Det veit vi ikke.

– Men det er ingen grunner til at det ikke skulle skje igjen i hvert fall. Super arrangør og beliggenhet. Festival på bygda har ofte mer trøkk.

– En så rå, liten rockefestival

De veletablerte fast-forward-rock’n rollerne i The Carburators forteller fra scenen at dette er den minste festivalen de speller på, men det var en «nobrainer» da de ble spurt om å komme tilbake.

De spilte her i 2019, den gang for et mye mindre, men minst like engasjert, publikum.

– Dette er en så rå, liten rockefestival, som vi bare digger å reise til.

Flere folk overalt

Festivalsjef Svein Flåteteigen, som har festivalen på egen gård, forteller at det kom cirka 1.200 mennesker totalt, fordelt på tre festivaldager.

Det er ny rekord totalt, og det ble også ny publikumsrekord på én enkelt festivaldag med cirka 650 gjester under Backstreet girls-konserten.

Det var også flere folk på festivalcampen i år enn noen gang før.

Festivalhelg-bytte før neste år

Og sjefen sjøl mener det er moro å se så mange lokale Re-folk blant publikum. – Bare fått positive tilbakemeldinger fra alle kanter – gjester, artister, frivillige og samarbeidspartnere.

Planlegginga av neste års festival var som vanlig i gang allerede før årets festival er i havn. Det viktigste er å notere seg et skifte av festivalhelg:

– Siden Tons of rock har rappa helga vår, flytter vi Rockstream ei uke fram neste år, for å være rause mot vårt publikum.

Rock on, Rockstream

Dermed blir datoene for neste sommer langhelga fra torsdag 20. juni til og med lørdag 22. juni 2024. – Vi satser på å få sleppi earlybird-billetter allerede neste uke, forteller festivalsjefen.

Denne gang kan Rockstream-gjengen for første gang planlegge et ny festivalår med en liten egenkapital i bakhånd, etter det første skikkelige overskuddsåret – fem år etter at festivalen først starta.

Det gir en god trygghet for at festivalen alle bør få med seg har framtida foran seg. Lokalavisa sier som vi sa før pandemien: Rock on, Rockstream!

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.