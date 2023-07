Tårevåt siste dag på jobb: – Du gir hundre prosent

Da Amina kom på siste dag på jobb, ble hun overraska med blomster av sjefen: – Du står på og du gir aldri opp.

Dagen før røpes planen til ReAvisa, og det er Muslum Guzel som driver både Revetal gamle stasjon og Restauranten på Revetal som står bak. Hans assisterende leder skal flytte fra Re for å studere, og har sine siste dager på jobb.

Amina Bukvic (18) kommer som vanlig punktlig, men så blir det alt annet enn normalt. Der venter sjefen med en blomsterbukett, og lokalavisa knipser løs.

Tårevåt oppmerksomhet

Da vi spør om det er ok å skrive og legge ut bilder, sier Amina ja med et stort smil. Hun vil bare se igjennom bildene, for det ble noen tårer og de verste hulkebildene vil hun gjerne slette.

– Ellers går det bra. Det er viktig at ungdommen får vite at man har muligheter til å jobbe, allerede fra det året du fyller 15 år, her lokalt. Og det er viktig å jobbe ved siden av skole, av mange grunner, mener Amina.

– Du lærer deg sjøl å kjenne, du lærer om arbeidslivet – og det er veldig nyttig kunnskap, ved siden av alt det du lærer på skolen. Jeg veit nå åssen jeg takler stress, for eksempel.

Assisterende leder

Amina har bare fine ting å si om det å begynne å jobbe tidlig i livet. Hun hadde allerede fått mye ansvar hjemme, blant annet med husvask fra hun var åtte år gammel.

– Det var en stor fordel, for da kunne jeg det, da jeg begynte å jobbe her, sier Amina og ler. Hun starta å rydde og vaske på restauranten, men avanserte raskt i gradene:

Det siste året har hun vært assisterende leder med mye ansvar.

Skummelt, men moro

– Jeg husker jeg var…. Egentlig var jeg litt redd!, sier Amina og ser bort på Muslum med et godt smil. – Dette var jo min første ordentlige jobb, og jeg fikk en hel haug med utfordringer fra første stund.

– Men Muslum sa bare: «Det får du til», mens han kasta meg ut i nye ting. Det var veldig skummelt, men også veldig moro, mimrer Amina.

Hun mener det viktigste er å klare å kommunisere på arbeidsplassen, og det har gått greit.

Aldri vært noe tull

– Det har aldri vært noe tull med Amina, forteller Muslum: – Du gir aldri opp, du står på – du gir hundre prosent, hele veien. Du er blitt som mitt barn!

– Og du har blitt som en reservepappa, vi har nesten et far og datter-forhold, du er en veldig viktig støttespiller, sier Amina til Muslum.

– Vi har egentlig aldri tid til noe tull, for det er alltid så travelt på jobb og ting bare må bli gjort – hele tida, sier de og ler.

Takknemlig for muligheten

Amina har vokst opp i Re, og har bodd hele livet sitt i Bergsåsen. Etter sommerferien går ferden til Stavanger og studier innen barnevern. Det er et fag hun brenner for.

Foreldrene kom til Norge som flyktninger fra Bosnia før Amina ble født. – Jeg er veldig takknemlig for at de har klart seg så bra, og at jeg har de mulighetene jeg har.

Hun veit i dag som ung voksen mye om hva foreldrene opplevde under krigen og hvilke muligheter de gikk glipp av.

Veldig glad i hjembygda si

– Vi hører så mye dårlig om norsk barnevern, men det er jo noe min generasjon kan forbedre. De dårlige historiene vekker bare min interesse enda mer, vi kan jo ikke gi opp barn som trenger hjelp.

– Vi trenger flere som er villig til å hjelpe, som også har et hjerte – ikke bare blar i papirer, mener Amina som er superklar for å ta en femårig master i faget.

Å vokse opp i Re har vært superfint, forteller hun. – Her har jeg alltid trivdes veldig godt.

Alle kjenner alle

Hun har spilt håndball og fotball, mest i barneskolealder. I ungdomsåra har hun brukt mye av tida utenom skole på jobb, og er supertakknemlig for muligheten til å jobbe på Revetal gamle stasjon:

– Jeg kommer til å savne folka som jobber her, venner og familie – generelt bygda og det å bo her.

– Jeg kommer til å savne det å bare møte på kjente overalt, som man gjør her i Re.

Et stort talent

Hos Muslum har Amina alltid en jobb, hvis hun skulle ønske seg tilbake i ferier framover. Sjefen har bare positivt å si om sin assisterende leder gjennom det siste året. Det ble veldig fort klart at hun var et stort talent:

– Hun starta å jobbe hos meg da hun var 14 og ble 15, nå blir hun 19 seinere i år. Hun ville jobbe, ville tjene penger, viste engasjement, tok alle utfordringer – hundre prosent!

– Jeg kommer til å savne Amina veldig, det har vært en glede å jobbe sammen med henne, sier Muslum som fikk en del rusk på øyet da blomsterbuketten ble overrakt.

Stilling ledig

– Jeg kommer innom, da, sier Amina med et stort smil. – Veldig gjerne, sier Muslum, – husk at jeg alltid har jobb til deg!

– Du har kanskje en stilling ledig nå, Muslum?

– Ja!, sier sjefen sjøl.

Muligheten er der

– Skriv at jeg ansetter gjerne Re-ungdom med bein i nesa. Du må være 15 år – minst. Og du må ville jobbe, ikke feste.

– Og du må klare å komme på jobb på søndager – hvis ikke er det ikke aktuelt.

Muligheten er der, for Re-ungdom – som ønsker å stå på.

