Fire forenklede forelegg etter fartskontroll i Re

Påsketrafikken gikk for så vidt ganske rolig og greit for seg på gjennom Re, da UP stilte seg opp langs Bispeveien.

– UP har hatt fartskontroll i 80-sona ved Skjeggestadåsen, melder Politiet i Sør-Øst rett over klokka 15.00 onsdag 5. april 2023:

– Fire forenklede forelegg, er oppsummeringa etter en ganske så beskjeden fartssynderfangst til fartskontroll i Re å være – og ingen førerkortbeslag.

Bispeveien er godt trafikkert denne siste dagen hverdagen før påskelanghelga.

