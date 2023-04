Ni nye fartsbøter etter enda en fartskontroll i Re

UP reiste rett videre til en ny vei å kontrollere i Re, der det ble skrivi ut enda flere forelegg.

UP holder påsketrafikken i Re under oppsyn onsdag ettermiddag 5. april 2023 – først Bispelinna som ReAvisa skreiv om tidligere i dag, så Vivestadlinna. – UP har hatt fartskontroll i 60-sona, melder Politiet i Sør-Øst rett før klokka 17.00 den siste hverdagen før påskelanghelga.

Resultatet i Vivestad var ni forenklede forelegg – fortsatt ingen førerkortbeslag. Men med ni nye forenklede forelegg for fartsovertredelser skreiv UP ut totalt tretten forelegg i løpet av denne ettermiddagen i Re.

Med godt med påsketrafikk gjennom Re, på begge linnene – både Bispe- og Vivestadlinna.

