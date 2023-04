Sjekk Georg og Bergljot sin oppskrift på suksess, 40 år etter oppstart: – Man må ikke være helt “fagidioter”

Det er viktig å være sulten på nye utfordringer, nysgjerrig på ny teknologi, og få med seg flinke folk. Som ikke bare driver med rør.

I den siste papiravisa kan du lese mer om bedriftseventyret og folka bak, ekteparet Bergljot Woll og Georg Gran, som feirer Gran VVS so, ble starta opp for 40 år siden i år.

De har gått fra to og en halv ansatt, til 75 ansatte i dag. Og de er snart oppi en million kroner i omsetning hver virkedag.

Tre hovedgrunner til suksess

– Hva er suksessfaktorene for Gran VVS sin fantastiske utvikling gjennom 40 år?

– En viktig greie er tverrfaglige prosjektledere, ikke helt «fagidioter» på rør, og bare rør. Vi har ansatt folk med helt annen bakgrunn. De ser bygg på en helt annen måte, forteller ekteparet.

– Vi har folk i administrasjonen som kommer fra andre bransjer, og vi har voksenlærlinger som har vært bilmekaniker, grafisk designer, en fra BI, og så videre, ramser Georg opp.

En stor kvinneandel er en annen suksessfaktor. Her har Gran VVS gått i bresjen.

Utviklinga går fryktelig fort

– Økende kvinneandel gir bedre arbeidsmiljø med økt trivsel, forteller Bergljot. Men de møtte mange fordommer, fram til bare få år siden. – Det er helt annerledes nå.

– Det er merkelig at det bare er fem – seks år siden det var helt krise for en prosjektleder som fikk en kvinnelig rørlegger på anleggsplassen sin.

– Da måtte han skaffe et eget skifterom, og det ble litt styr rundt det. Det hadde vært utenkelig i dag, å problematisere det.

Nå er det mange kvinnelige rørleggere og flere kvinnelige prosjektledere ved Gran VVS.

Moro å være med på utviklinga

En siste suksessfaktor er at de ikke bare er tall-nerder, men også nerder på ny teknologi. De hadde ikke sett for seg den høyteknologiske utviklinga som faktisk har skjedd, for 40 år siden.

I dag er Gran VVS med i et prosjekt i regi av Østfold-forskning der de forsker på energilagring i bakken. Dette er også Re-bedriften ALT installasjon med på. Og dette er bare ett mange forskningsprosjekt de har bidratt til opp gjennom tida:

– Vi er vel kanskje litt framoverlent og synes det er moro å være med på utviklinga, sier Bergljot og Georg. De starta det grønne skiftet på 1980-tallet, lenge før det var et begrep.

– Så alt sånt, forskning og utvikling, det har vi alltid sagt ja til, forteller ekteparet til ReAvisa. Les mer om Gran VVS i ReAvisa-arkivet.

