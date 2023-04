Hjelper du nå, så kan problemet være løst over påske

Fra et kontor langs Ramnesveien jobbes det intenst med å skaffe penger til å borre opp en ny brønn – 214 barn er helt avhengig av vann fra brønnen som nå er tørr.

Røde Kors forteller at det er den verste tørken på 40 år på Afrikas horn, nå som også den sjette regnsesongen ser ut til å utebli. Det er ett års tid med unormalt lite regn.

Hjelpeorganisasjonene i Afrika, blant andre Norsk Nødhjelp med kontor langs Ramnesveien, frykter nå for situasjonen på den kanten av det afrikanske kontinentet.

– Veldig bekymra for barna på barnehjemmet

– 214 barn på barnehjemmet vårt i Kenya er nå rammet av den ekstreme tørken som har herja det siste året. Brønnen på barnehjemmet har gått tom og de trenger nå å bore en ny og dypere brønn for å finne vann så fort som mulig.

– Jeg er svært bekymra for disse sårbare barna nå. Mitt håp er at folk og bedrifter i Vestfold blir med på en dugnad for å borre brønnen med en gang, sier daglig leder Helene Mo Kaarby.

– Vårt mål er at brønnen står klar kort tid etter påske, men vi får ikke til dette uten deres hjelp.

Uforutsett krise som trenger en løsning med en gang

Barnehjemmet Napastaa-heimen driftes av norske støttespillere, fra hovedkontoret langs Ramnesveien. Barna der er nå veldig utsatt for kolera, som herjer i området. Det er en veldig smittsom sjukdom, som kan være dødelig på kort tid.

– Våre medarbeidere på barnehjemmet gjør alt de kan for å skjerme barna fra en skummel virkelighet, nå kjøpes det vann hver dag av ukjent kvalitet, og de kvier seg for å la barna drikke det.

– De står nå i en uforutsett krise som trenger en løsning med en gang, understreker Helene i en epost til ReAvisa.

– Vi mangler bare pengene for å få jobben gjort

Norsk Nødhjelp har oppretta en Spleis og ber alle som kan bidra om hjelp så raskt som mulig. Pengene som samles inn går til boring av ny brønn på 250 meter.

– Får vi inn mer vil pengene gå til å dekke utgiftene til innkjøp av vann i perioden uten brønn, eventuelt videre vedlikehold av brønnen.

Entreprenøren i Kenya står klar til å starte arbeidet, – vi mangler bare pengene for å få jobben gjort, forteller Helene.

Kort vei mellom de som hjelper og de som får hjelp

Alle som blir med på dugnaden vil få løpende oppdateringer om prosessen underveis og se resultater av arbeidet raskt. Her er det kort vei fra hjelper til den som blir hjelpa.

Innsamlinga er godt i gang. I skrivende stund er litt over halvparten av summen på 150.000 kroner samla inn. Går alt etter planen, vil barna få reint vann å drikke igjen ikke lenge over påske, antar Helene:

– Det er sånn vi i Norsk Nødhjelp jobber – hjelp fra giverne våre går fra hånd til hånd.

Sammen om selvstendighet

Spleisen finner du ved å søke opp «Brønnen er tørr» og Norsk Nødhjelp kan kontaktes på telefon 33 07 12 00. Hjelpeorganisasjonen så dagens lys i 1990, under mottoet «Norsk Nødhjelp – Sammen om selvstendighet!»

Da var det de grusomme bildene av barna som levde i Romanias kloakksystemer, som da gikk på norske tv-skjermer, som var motivasjonen til å starte en hjelpeorganisasjon.

Norsk Nødhjelp starta med hjelpesendinger til Romania og har i dag prosjekter i Albania, Romania, Kenya og Tanzania. Med hovedkontor langs Ramnesveien er de en lokal organisasjon med mange frivillige og støttespillere her i Re.

