Ny rekord på Re VGS: – Det varmer kjempemye

– Kjempekult å jobbe med, og ikke minst lærerikt, forteller Benedicte i Prosjekt Peru-komiteen ved Re VGS.

Hver høst er det Prosjekt Peru på Re VGS, der elevene jobber en dag til inntekt for et barnehjem og en barneskole i Monsefú utafor Chiclayo nord i Peru. Re VGS har vært med i 17 år, prosjektet ble starta opp for 25 år siden.

Re VGS samarbeider med Thor Heyerdahl, Holmestrand, Voss og Melsom videregående skoler om prosjektet, der de lærer om og jobber med barns rettigheter gjennom utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Jobb, lodd, pant og hygge

Sist høst satte Re-elevene ny rekord: Det ble samla inn 332.000 kroner ved Re VGS, og totalt for alle fire skolene ble summen en million kroner. Sjekken ble overlevert fra elever i komiteen ved Re VGS til Prosjekt Peru ved økonomiansvarlig Trond Manvik og daglig leder Jan Gusland.

I tillegg til arbeid på aksjonsdagen 15. november, ble det også arrangert en stemningsdag, salg av kaker, tippekonkurranser, panting av flasker, og utlodning blant personalet ved skolen.

Re VGS ga også en julegave til prosjektet. Rein jobb på aksjonsdagen ga 289.000 kroner, resten kom av de nye sprella med lodd, pant og hygge.

Kjempekult og gøy

– Det er et kjempekult prosjekt å jobbe med, og ikke minst lærerikt, forteller Benedicte Brudvik til ReAvisa. Hun går andre året på Re VGS og var ny i Prosjekt Peru-komiteen i fjor.

– Vi har sett at små summer fra mange blir veldig stort i lengden, noe som gleder oss veldig mye. Vi har blant annet fått sett bilder fra Peru og hva pengene går til.

– Og bare av å se hvor mye det gleder barna og de andre der, det varmer kjempemye.

Ny aksjonsdag til høsten

Et eksempel på at mange bekker små blir en stor å, er panteboksene som prosjekt-komiteen har fått satt opp rundt om på skolen. – Det er jo bare 2 kroner per boks eller flaske.

– Men med noen bokser her og noen flasker der, så blir det veldig mye på slutten av dagen – og sånn er det nesten hver dag, noe som er kjempebra, synes vi.

Prosjekt Peru fortsetter også i år, med aksjonsdag utpå høstparten – som oftest i midten av november en gang.

Kort om Prosjekt Peru:

Elever ved Re VGS og tre andre skoler jobber hver høst en dag til inntekt for Prosjekt Peru.

Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú, utenfor Chiclayo, nord i Peru.

Pengene går til drift av barnehjemmet, lønn til de ansatte, mat, leker, klær og samt annet utstyr. I tillegg går pengene til lege, tannlege og psykologtimer for barna.

Prosjektet jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, og så videre. Lønna er minst 450 kroner til aksjonen.

2023 blir det 18. året på rad der Re VGS-elever jobber til inntekt for Prosjekt Peru. Aksjonsdato blir en gang til høsten, les mer om det nærmere aksjonsdato i ReAvisa.

