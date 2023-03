En hel musikalsk kveld viet til James Bond, det var verdt å få med seg søndag kveld på Støperiet.

Vårt lokale storband, som har holdt det gående i snart 50 år, veit å sette stemninga. Så også når en hel søndagskveld vies til James Bond og det musikalske univers som har vært en veldig viktig del av suksessen for det som er blitt verdens mest kjente spion.

Gjestevokalist og Bond-spesialist John Berge tok publikum med gjennom James Bond-historien, fra den første boka som ble gitt ut for 70 år siden, og den første filmen som ble gitt ut for 60 år siden. Han er kjent bare som John 007.

Gnistrende god konsert

Og da den store hiten skulle introduseres fra filmen The spy who loved me fra 1977, Nobody Does It Better, sa gjestevokalistene det meget bra: – Nobody does it better – enn Storbandet Fokus.

En gnistrende god konsert, med en fantastisk ramme med blodrøde spotter som lyste opp betongsøylene på Støperiet, og med kule bilder, klipp og plakater på lerret bak orkesteret.

Storbandets faste vokalist Lena Jørgensen glitret på scenen – også bokstavelig talt – i gullkjole, blant alle de mørkkledde ellers.

En stilig kveld, med mye å lære og enda mer å nyte av musikalsk prakt.

Foynhagen neste

Neste ut for vårt lokale storband er den tradisjonelle sommerkonserten i Foynhagen, det skjer onsdag 7. juni – uka etter at Revårock har herja Foynhagen lørdag 3. juni 2023.

I Foynhagen får Storbandet Fokus med jazzsangeren, kabaretartisten og låtskriveren Hilde Louise Asbjørnsen på scenen.

