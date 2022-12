Bøndene inntar by’n: – Her er det plass til nesten like mye folk som på et kubeite i Fon, sku’ vi tru

De beste banda i Norge har spilt her – til sommeren spiller de beste banda fra Re her.

– Det er en heftig lineup – hvert fall for oss fra Re, sier en superstolt Snorre Langeland, festivalsjef for festivalen hjemme på kubeite i Fon – som nok en gang tar sikte på å fylle en svær og urban arena.

Sist det skjedde var da han leide Rockefeller i Oslo, der bygdas rockeband fikk spille på en av landets råeste rockescener. Nå skjer det i vår nærmeste sommerby Tønsberg, på en av landets største sommerscener.

Revå i hagen

– Alle banda er «verdenskjente i Re», sier Snorre om programmet som tar form for lørdag 3. juni 2023. Da blir det nemlig Revårock i Foynhagen, ved Foreninga Revårock og Fon ungdomslag.

– Dette har vi snakka om veldig lenge. Hvert fall siden året før korona kom. Men så kom korona, og så fortsatte det med korona, og enda litt mer korona.

– Da ble det ett par digitale festivaler istedenfor, men nå blir det endelig noe av Revårock i by’n!

Feirer cirka 20 år

– Det er nesten et jubileum, også, forteller Snorre, – Revårocken starta opp i 2002, så det er litt sånn nesten, men det er vel ikke så mange som husker når det første året var.

– Det er vel ikke så mange som husker de første Revårockene i det hele tatt, kan vi tenke oss?, er trioen som møter ReAvisa enige om.

– 20-årsjubileum, tenker jeg vi sier sånn cirka uansett, sier Snorre om 2023-planene – 21 år etter den første Revårocken.

Bønder i by’n

Festivalsjef Snorre lanserer Revårock i Foynhagen, med ReAvisa som eneste redaksjon på plass, på nettopp Foyn, sammen med teknisk sjef Jan Gunnar Ringen og pressesjef Thomas Stange.

Dette blir en variant av Rockefeller, og da ble det utsolgt i hovedstaden. Å gå på Karl Johan var som å gå på Re-torvet, det var bare kjente fjes.

Nå skal Foynhagen fylles, og det blir spennende å se om det blir like tett med Re-folk i by’n i Tønsberg da.

Fyller Foynhagen

Oslo var ikke vant til Re-fest, så der ble ganske mange kasta ut fra Rockefeller – noen både en og to og til og med tre ganger. Tønsberg må være litt mer vant til oss reinger, antar Snorre.

Bygda vår skal vise seg fram for byen med skikkelig grom musikk og høy partyfaktor. – Det er jo 1.450 fra Re, av 1.500 innbetalte, når Aqua-Lene spiller her.

– Så vi tror vi også kan klare å fylle Foynhagen med reinger, men vi håper jo at mange utafor Re også tar turen til Revårock i Tønsberg.

Viser fram Re

– Det er åpent for alle å komme – hele Tønsberg også. Til og med de som bor i Tønsberg. Altså byen. Og alle andre. Det er jo litt moro hvis vi får vist fram Re til omverden.

– Tønsberg-folk er jo så dårlig på å komme til Re, så da må vi komme til dem og ta med oss hele festen med folk og band og stemning – alt sammen, sier Thomas.

Han forteller at alle Re-banda svarte ja umiddelbart på forespørselen.

– Artig at vi får lov

– Det er skikkelig stas å spille på en så legendarisk sommerscene som Foynhagen har blitt, det kommer til å bli stort for alle – både artister og publikum, som får se de lokale heltene sine på en sånn scene, sier Thomas.

– Det er jo litt artig at vi får lov, at de sier ja, sier Jan, som litt forsiktig forhørte seg om mulighetene. – Da viste det seg at bookingansvarlig her hadde spilt på Revårock sjøl.

– Vi ble jo litt overraska, kan du si – så det viste seg jo ganske kjapt at de hadde hørt om oss, ja.

Festival til tusen

Revårock er egentlig en festival på et kubeite i Fon, som holdt på fram til 2017. Her var det på det meste godt over 1.000 festivalgjester. Nå er scenen full av ved.

– Når blir det Revårock på kubeite igjen?

– Nei, si det? Plutselig!, sier festivalsjef Snorre.

– Når Snorre har solgt all veden, tipper Jan.

Pop-up-festival

– Hvis dette funker, så er Revårock også «Revårock i Foynhagen». En slags pop-up-festival. Men det kan fort bli en festival som i gamledager på kubeite igjen, også.

– Lysta er der, det var jo megagøy – scenen står der den, full av ved, rektinok. Så nå blir det detta, så får vi se i framtida, sier Snorre.

Alle banda på scenen i Foynhagen har spilt på tidligere Revårock-festivaler. Det blir garantert fullt trøkk og stor stemning.

Alle de store banda i Re

– Alle de store norske banda kommer til Foynhagen. Klart alle de store banda fra Re også må spille her, sier Thomas og ler godt – og bedyrer at det blir kvalitet.

– Alle på plakaten trekker stinn brakke og lager skikkelig liv på bygdefester de siste to – tre tiåra. Nå skal de rocke by’n. Det blir stas. Vi gleder oss maks!

Trioen satser på en helaften, nærmest en endagsfestival fra tidlig ettermiddag. – Vi sikter mot en Revå-meny i Foyn-restauranten.

Fikser det etter fjøset

Billetter har de planer om å få ut før jul – de prøver å rekke det i løpet av uka som kommer. Det vil bli behørlig varsla på Revårocks Facebook-side. – En super julepresang, sku’ vi mene.

– Tipper vi rekker det etter fjøset på tirsdag, sier Snorre , – men skriv i løpet av uka, så rekker vi det vel hvert fall.

Det er bare å krysse av lørdag 3. juni 2023 i kalenderen – for da blir det skikkelig bygdefest på brygga.

Kort om Revårock i Foynhagen:

Datoen blir lørdag 3. juni 2023, arrangører er Foreningen Revårock og Fon ungdomslag, stedet er Foynhagen i Tønsberg.

Re-banda som står på scenen er blant andre en Revåjammer-Lurkers-kombinasjon, The Dix, Brokeback Mountain Countryband, Za-Zaa og Son of bane.

Billetter vil komme i salg før jul, antar arrangørene – kanskje de fikser det etter fjøset på tirsdag, eller hvert fall i løpet av uka.

Les mer om kultur i Re.