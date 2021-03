Revårocka lørdag – her kan du fortsatt se all moroa!

Rundt tusen så sendinga live, og mer enn dobbelt så mange har sett den nå søndag ettermiddag. Og du kan fortsatt nyte den ultralokale underholdninga hvis du mot all formodning ikke fikk med deg all moroa på direkten.

Det rista i veggene på Vonheim da årets Revårock-sending var i gang lørdag kveld 20. mars.

Talkshow-programmet Etter fjøset hadde ett tettpakka program med lokale gjester i studio og live musikk.

– Nå trur jeg faktisk at jeg har over 180 i puls!

Backstage var det god stemning, kjappe sceneskift og korona-vakter som losa artistene ut og inn.

Det var tydelig å se at alle hadde gleda seg til å spre litt smittevernvennlig festivalstemning i korona-tid.

Programleder Thomas Stange sa til ReAvisa før sendestart:

Festivalstemning rundt om i Re

Rundt om i Re hadde folk samla seg i den grad det er tillatt i disse tider. Og tilbakemeldinger viser at folk også utafor gamle kommunegrenser, fylkesgrenser og til og med utafor landegrensene rocka med.

Familier samla seg foran skjermen hjemme i sin egen stue, eller rundt storskjerm på terrassen så lyden bar til alle naboene i gata.

Og lokalavisa fikk oversendt lystige stemningsrapporter fra små samlinger ute i det fri, der det var rigga opp lerret og lydanlegg.

Tusenvis så sendinga

Anslagsvis tusen seere så den ultralokale direktesendinga, forteller teknisk sjef Jan Gunnar Ringen.

Nå søndag ettermiddag har sendinga godt over 2.000 avspillinger.

Og det er fortsatt mulig å se hele sendinga i opptak.

Det ble ikke lys

Blant de mange gjestene i sofaen til programleder Thomas Stange, var Lise Røed. Hun har sammen med Jan Gunnar Ringen stått bak lyd og lys på Revårocken i mange år.

I sofaen mimra hun tilbake på lyd- og lysteknikken gjennom åra. I 2002 var det satt opp ett eneste lysstativ, men det var ingen tekniker som hadde plugga i ledningen.

– Det ble altså ikke noe lys, men tanken var god.

– Det har skjedd litt i løpet av alle disse åra!

I 2004 var det kommet noen flere lamper, og nå var de plugga inn. Først i 2005 var det tak på scena, så da hang det bøttelamper i taket og de blinka til og med.

I 2009 ble det bygd ei ny scene for Revårocken med et ganske heftig lysopplegg, da begynte det å ta seg opp, forteller Lise. I 2013 da var det på tide å gjøre det ordentlig, og en gigantisk leddvegg ble satt opp.

– Det har altså skjedd litt på alle disse åra. Det gikk fra å være en lampe som ikke var plugga i, til to lamper per kvadratmeter scene, sier Lise. – Vi jobber med dette i månedsvis før Revårocken for å gjøre det så variert som mulig.

Charlotte fra The Voice

Charlotte Sofie Eliassen, som i det siste har stått på The Voice-scena, spilte både med bandet Za-Zaa og rapperen O.D.P under kvelden.

– Det er veldig gøy å få være en del av sendinga og endelig få spille musikk igjen, sier Charlotte til ReAvisa.

Hun kjemper videre i The Voice på fredagskveldene, der hun er en av de mest populære The Voice-deltakerne i verden.

Ridder av Re

Aller først ut i sofaen til Thomas Stange var Frank Wedde, ungdomsskolelærer og kulturildsjel i Re.

De mimra tilbake på Franks mangeårige musikkariere. Han ble tidligere i år stemt fram av ReAvisas lesere som årets ridder av Re.

ReAvisa overrakte hedersprisen under sendinga.

