Last ned ReAvisa på papir mars 2023

Sjøl om Kong Vinter surrer med nysnø midt i mars, så går det heldigvis mot vår – og ei litt vårlig mars-avis er ferdig i trøkken og superklar for å bli bladd i. Du finner’n i avisstativ overalt i Re og omegn, og papiravisa kan lastes ned på nettavisa.

Ny avis er rykende fersk fra trøkken, klar for å bli lest fra forside til bakside med godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra ende til annen.

Du kan lese om et lokalt bedriftseventyr der et generasjonsskifte er på gang. Og en stødig Re-bedrift bytter eiere og vokser.

Vår versjon av demenskoret

Du kan lese om vår versjon av demenskoret, som er i vinden om dagen etter NRK-programmet med samme navn. Her i Re har sang, musikk og moro alltid vært en god medisin i eldreomsorgen.

Sykkelklubben i bygda, som var den aller første idrettsklubben til å ta Re-navnet, jubilerer og lokalavisa gratulerer med tre siders mimring i papiravisa.

Vi stakk innom Hei-uka på Re VGS, som også har et lite jubileum i pr, og vi ser på rekord-søkertall til Re VGS.

Dyrt å krangle

Kulturlivet våkner til live, og for et kultur-comeback: Bønda overtar brygga i by’n med drøssevis av Re-band i Foynhagen i sommer, og du kan velge og vrake i konserter hele denne våren og til sommeren.

Flere Re-saker har vært oppe til doms i tingretten nå utover på nyåret, og vi ser på utfallet av ran, ruskjøring, racerkjøring og en kar som ble tatt så vidt over fartsgrensa – men ville ikke godta boten.

Det ble dyrt, for et forenkla forelegg på rett over 4.000 kroner vokste til et krav på nesten 6.000 kroner innen Vestfold tingrett hadde sagt sitt.

Supervisning

Til helga blir det supervisning på Revetal terrasse, bygdebyens foreløpig siste boligblokk med næring på bakkeplan. Berit og Gunnar er blant de første som kan flytte inn denne våren.

Revetal bibliotek-gjengen anbefaler sine beste boktips, og Re-kirka forteller om hva som skjer hvor utover våren generelt, og i påska spesielt.

Skulle du trenge et lokale til fest og moro, så finner du alltid en oversikt over utleielokaler i Re på nest siste side.

Nå vil vi ha vår!

At det nærmer seg vår merkes på annonseplass, der startskuddet går for hagemøbelsalget samme dag som avisa kommer ut.

Andre vår-varer skal også være på plass i butikkene i Re, som tross Kong Vinters krampetrekninger med nysnø midt i mars er superklare for mer vårlig vær.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff, og nyttige annonser fra det lokale næringslivet. Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

