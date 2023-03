Bader på Langevannet året rundt – og blir gjerne flere: – Det gjør noe med hele deg

Amina isbader på Langevannet gjennom hele vinteren, og hun har bada mens gradestokken har krypi helt ned til 17 minus.

– Det gir en veldig god energi, og en godfølelse i kroppen, forteller Amina Poosz til ReAvisa. – Mange trur at det bare gjør vondt, men det er egentlig helt omvendt!

Revetal-dama bader ute hele året, og har gjort det aktivt i to år. – Jeg har bada mye før det, også – også isbading – men ikke så systematisk som de par siste åra.

Året rundt

Det vil si at Amina dypper kroppen i Langevannet minst en gang hver måned, hele året rundt, men som oftest langt oftere. – Denne vinteren har det vært minst en gang i uka, ofte tre ganger i uka.

– Jeg merker at jeg er mye mer i kontakt med meg sjøl. Mye av isbadinga går på å ha kontroll på pusten, og det gjør noe med hele deg.

I tillegg til isbading, sover Amina mye ute i det fri – også dette året rundt. Og ofte med hele familien sin på samboer og to barn.

Hjerte i isen

– Jeg har alltid vært glad i å være ute i naturen og å bade året rundt, men nå gjør jeg og familien det på en mer fast basis. Det er utrolig hva naturen kan gjøre for deg reint mentalt.

Amina viser til at mye tyder på at isbading kan redusere angst og stress. Spesielt idyllisk og fin er isbadekulpen på Langevann:

– Det er samboeren min som har laga et hjerte i isen til meg. Han er så søt!, sier en takknemlig og tøff isbader.

Re er perfekt

– Det er fritt fram for alle å bade her, sier Amina, som prøver å få med seg flere på isbadinga. Hun deler fra isbadelivet på Instagram, under navnet Blindveien19.

– Jeg har fått med meg ett par venner, og vi blir gjerne flere. Det er koselig med ei badegruppe, der vi kan være sosiale i tillegg, som for eksempel lunsj etter bad.

Amina er veldig glad for at hun bor i Re, her som det er så mange turmuligheter og gode bademuligheter – året rundt.

Drømmer om badstu

– Ja, hva passer vel bedre? Det eneste som mangler og som jeg drømmer om, er å ei badstu på Langevannet. Jeg har snakka med flere om det, at det hadde vært helt fantastisk med ei tønne vi kan sitte og ta badstu i.

Isbadekulpen på Langevannet ligger med åpent badevann, for alle som er tøffe nok til å gå uti på tampen av en etter hvert lang vinter.

For sikkerhetsskyld er det satt opp et skilt som advarer mot åpent vann.

