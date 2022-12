Her finner du avisa: – Plukk den med deg i forbifarta

Re-daktøren raser Re og omegn rundt med mange tusen aviser – sjekk hvor avisene er å finne i videoen over og se hele lista over hentesteder her.

Fra og med denne avisa kommer ikke ReAvisa i postkassene til folk i og en god radius rundt Re – du finner avisa der folk møtes.

Så nå er vi avhengig av at folk faktisk plukker med seg avisa – vi lever jo av å bli lest. Det blir spennende å se hvor mange aviser som forsvinner fra hyllene rundt omkring.

Fortsatt gratis

Ved fortsatt gode opplagstall kan vi være trygge på at annonsørene fortsatt får igjen for annonsekronene. Mange av våre lesere bidrar til spleiselaget gjennom folkefinansiering med frivillige bidrag på konto og vipps.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, det er fullt ut frivillig å betale noen kroner. Vi vil nå fram til flest mulig, uten noen plusser og betalingsmurer.

Og vi blir lest – så til de grader. Tallenes tale tyder på det – så å si alle i bygda vår har et forhold til lokalavisa.

Avisa mot strømmen

Men altså: Femten årganger – snart inn i den sekstende. Det er ganske så utrulig og helt mot strømmen. Andre aviser over samme lest kommer og går, mens ReAvisa består.

Det kommer av verdens mest trofaste lesere, som liker lokalavisa og blir med på spleiselaget.

Det kommer av verdens mest trofaste annonsører.

Aldri ei ReAvisa-forside uten!

Som for eksempel Huseby, som fra og med første årgang har vært med på forsida – og som er med videre inn i et nytt år. Hva ville ei ReAvisa-forside vært uten Huseby-logoen?

Ikke veit vi, for sånn har det alltid vært gjennom alle femten årganger, og sånn blir det også i den sekstende årgangen.

De fleste annonsører har vært med helt fra første årgang, og er fortsatt med. Det er bare å ta av seg hatten.

Mye jobb

Vi takker og bukker for samarbeidet, og vi lover å gjøre alt vi kan for å fortsatt lage ei fin avis som blir bladd i. Det er mye jobb som ligger bak for en liten Re-daksjon.

Og ofte risikerer vi at det blir mye jobb som munner ut i ingenting. Vi graver og sjekker og spør og graver enda litt til. Noen ganger holder det med trusselen om at «avisa driver og sjekker opp», så løser alt seg uten at det blir en sak på det.

Andre ganger har vi snakka med fortvilte reinger som bare takker for å få blåst ut litt.

Nysgjerrig og stolt

Akkurat det er vi stolte av. Å være den folk kommer til. Enten det er i frustrasjon, som et stort spørsmålstegn, i sinne, sorg eller glede. Våre kilder er tålmodige og venter gjerne på at ReAvisa får saken til å løsne.

Det kan noen ganger ta tid. For vi er bare ett årsverk med en skrivende Re-daktør Stian, pluss to frilansere; ungdomsfrilanser Emma og seniorfrilanser Håkon.

Re-daksjonen er liten, og tipsbunken er stor og den blir bare større og større – vi makter ikke å rekke over alt.

«Alle» vil ha en bit av lokalavisa

Vi ser det tydelig på antall mapper til hver avis, der vi sorterer bilder og tekst til saker, tips og pressemeldinger. De første avisene i starten besto av rundt 20 – 30 mapper. Til sammenlikning runder vi nå godt over 100 mapper på det meste.

«Alle» vil ha en bit av lokalavisa, og det er jo veldig gledelig og skikkelig stas.

Det er rett og slett et luksusproblem.

Fostrer fram journalister

Apropos stolt – vi er også stolte over å ha fostra fram morgendagens journalister. Flere av de som starta med å skrive og ta bilder for ReAvisa er i dag etablerte journalister, og flere er på vei.

Som for eksempel Synne Eggum Myrvang som er en prisbelønt journalist i VG, eller Amalie Andersen som har fått oppfylt drømmen om å jobbe som fotballjournalist i England.

For Synne starta det med et journalistkurs ReAvisa holdt for Re kulturskole, for Amalie starta det med et leserinnlegg. For andre har det starta med ei arbeidsuke.

Bidra til et bedre lokalsamfunn

Sant å si, når alle disse femten årgangene skal oppsummeres, så er hele greia med ReAvisa å gjøre lokalsamfunnet vårt bedre, så godt vi kan bidra.

Enten det er ved å stille kritiske spørsmål og ta en kamp for å nøste opp i saker og ting, eller om det er å dele en gla’nyhet vi alle kan smile av.

Eller om det er å spre ordet om gamle og nye bedrifter, enten det er jubileum eller nyetableringer.

Vi skal spre ordet!

Eller om det er arrangement av alle slag som kamper, konserter, festivaler, foredrag, markeder, møter, og så videre – små og store møteplasser som er så viktig for bygda vår.

Eller om det er å hjelpe folk fram til drømmen sin, gjennom å slippe dem til i spaltene våre. Vi prøver, tross en diger tipsbunke, å fortsatt ha lav terskel for å komme på trykk.

Eller som nå helt nylig: Da stussa vi på hvorfor det ikke kom opp hjertelig julepynt fra barnehagene i Re på Revetal i år også? Men det løste seg, det også.

Limet i lokalsamfunnet

Kan ReAvisa fortsatt være ett av limene i lokalsamfunnet, så vil vi gjerne være det. Vi skal hvert fall gjøre alt vi kan for å fortsatt lage ei så god avis at du fortsatt vil lese den.

Alt du må gjøre er å huske å plukke den med deg i forbifarta.

Her finner du hele lista over hentesteder for ReAvisa.

