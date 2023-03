To Re-gårder hedret: – Tar vare på kultur og kvalitet

Når bygdekvinnelaget vil hedre noen som tar vare på kvalitet, kultur og tradisjon i arbeid med mat og måltider, så er det Re-gårder som stikker av med prisen – igjen. Og denne gangen to.

Sjekk ReAvisa på papir – last ned gratis.

Vinnere av Spiskammersprisen 2023 er Bjune gård ved Tone Kihle og Øyvind Bjune og Ramnes søndre gård ved Ingunn Skjeggestad og Georg Skjeggestad, etter å ha blitt nominert av Ramnes bygdekvinnelag.

Tradisjon tro ble prisen delt ut på årsmøtet til Vestfold bygdekvinnelag.

Lages for hånd etter gamle teknikker

Årets kandidater fyller alle kriteriene i statuttene for Spiskammersprisen, ved at kandidatene gjør en spesiell innsats for å ivareta kvalitet, kultur, og tradisjon i arbeid med mat og måltider i Vestfold, slik det står i statuttene, heter det i årsmøtereferatet:

Bjune gård er en av mange matprodusenter i fylket, der de driver de med slaktegriser og ammeproduksjon. Returslakt blir til gamle mattradisjoner. Produkter som pølser og medisterkaker, burgere og spekeskinker. Spekeskinker og bacon blir laga for hånd etter gamle teknikker.

Gården er åpen for barnehager, skoleklasser og private besøk. Ved besøk blir bakerovnen, bålpanner og takker flittig brukt. Og de deler av sin kunnskap angående framstilling og bruk av råvarene de produserer.

Klare mål for gårdsdrifta

Ramnes søndre gård har drivi på dagens måte siden 2016, men allerede i 2010 hadde de noen mål for seg og gården: Tradisjoner og kulturarv er noe de brenner for. Gårdsdrifta består av kornproduksjon, åpen gård, dyreassistert aktivitetstilbud, 4H-gård, grønnsakshage, mat fra jord til bord.

Tilbudene trekker til seg mange barn, ungdom og voksne til gården. Gårdsbutikk med salg av produkter og garn fra egne dyr, kjøtt fra gårdens gammelnorske spelsau, trefjøler, skjeer og kniver med mer, kaffe, te, og honning direkte fra gården som kjøper kan foredle sjøl.

De er behjelpelig med å dele kunnskap og erfaring med spekeprosessen av kjøttet. I gårdsbakeriet baker de med de gamle kornsortene i vedfyrt bakerovn, og de steker på takke.

Delt ut for 25. gang

Juryen har bestått av tidligere vinnere Torunn Solberg og Karen Kjølen Hellenes, pluss Tove Moland fra distriktsstyret. Vinnerne får en sjekk på 2.500 kroner hver og en bakstefløy, pluss diplom og blomster som seg hør og bør.

Spiskammersprisen har flere ganger gått til Re tidligere, også – som for eksempel da Holt gård i Undrumsdal vant den for to år siden.

Dette er 25. gang prisen blir delt ut.

Også fra arkivet: Stolt vinner av Spiskammerprisen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.