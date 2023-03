Første og foreløpig eneste æresmedlem: – Litt paff

Hva hadde vel Re sykkelklubb vært uten Henning Larsen, som også var den aller første som ble slått til Ridder av Re. Av alle utmerkelser er han nå også æresmedlem i sykkelklubben.

– Klarte de å ta deg på senga med æresmedlemsskapet, du som har oversikt over alt til enhver tid?

– Ja, hva kan man si… Litt paff!, sier Henning til ReAvisa. – Men det var stas å blir overraska sånn! Det har vært fryktelig moro så langt, men man hadde ikke drivi med detta uten alle de fine folka i klubben.

Trivelig og driftig kar

Henning mener klubben ble etablert i rett tid, det vil si første klubb med det nye kommunenavnet Re. Medlemmene kom i fra hele den nye kommunen, på tross av mange gamle «grenser» innad i Re. – Og sånn håper vi det fortsetter. Nå hegner vi om det som skjer i Re!

«Æresmedlemskap er en måte å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytt spesiell innsats for foreninga og/eller markert foreninga på en positiv måte utad», heter det i statuttene til den nye prisen.

Aldri før har noen blitt tildelt denne, før på 20-årsfesten på Stange gjestegård.

Medlem siden oppstarten

Følgende begrunnelse er gitt for utvelgelsen, der navnet ikke ble røpa før helt på slutten av presentasjonen: «Han debuterte i 1987 i den store styrkeprøven som 17-åring. Siden har han starta Trondheim – Oslo tre ganger, men gjennomført 2,5 ganger – men en brutt.

Han debuterte på Birken i 1997 og har siden gjennomført Birkebeinerrittet 23 ganger. Han gjennomførte i 2009 Birkebeinerrennet og Birkebeinerløpet. I 2003 var han med å starte Re sykkelklubb og satt i styret som leder de første ti åra.

Han har vært medlem av Re SK uavbrutt helt siden oppstarten.

Tar alle oppgaver på strak arm

For sitt engasjement på fritida ble han, som den aller første, slått til Ridder av Re, en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt Re. – Dugnad ække farlig, det er faktisk veldig moro!, sa han da det skjedde.

Han legger til stadighet inn en kommenter på forskjellige sosiale medier og lokale aviser, og da spesielt det som gjelder sykkel. Han har god innsikt i stort sett alle idretter.

Han er den selvfølgelige speaker på arrangement av mange slag i bygda.

Stor lokalkunnskap

Veldig ofte er det hans stemme du hører over høyttaleranlegget når det arrangeres alt fra skirenn til sykkelritt, eller Re-mila. Da kommer lokalkunnskapen til sin rett, når hjemmehåp etter hjemmehåp skal presenteres.

Kommentarene sitter løst mot «urett», det vil si prioriteringene i for eksempel Tønsbergs Blad. Det lot seg ikke forbigå når Anders Aukland gifta seg for andre gang.

TB-sporten hadde ei helside om dette, mens det kun var en liten notis om at Jeanette Hegg Duestad hadde blitt verdensmester i skyting.

Stor dugnadsinnsats

Seinere på våren var Re SK sin eldste juniorgruppe og ledsagere i Belgia for å trene og sykle deler av Paris – Robaux og se på rittet. Der møtte de tilfeldigvis Anders Aukland og kom i prat med han, hvorpå kommentaren fra Aukland var:

“Du, han Henning fra Re, er’n litt surmaga?” Per Johan var vel ikke helt med på dette utsagnet, men det ble raskt oppklart, hvorpå det ble parert med “at for oss må du gifte deg både to og tre ganger, ja fire for den gangs skyld, men at det har noe med sport å gjøre er vel å dra det langt”. Aukland var jo enig i det.

Henning Larsen fikk blomster og hedersbevis på æresmedlemskapet, til stor applaus og skryt for sin dugnadsinnsats gjennom hele klubbens eksistens så langt.

