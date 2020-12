Henning ble slått til den aller første Ridder av Re: – Dugnad ække farlig, det er faktisk veldig moro!

Henning Larsen sørger fortsatt, med dugnad, mot og tålmod, for at bygda vår blir enda bedre å bo i. Nå er avstemningen godt i gang for å kåre den niende ridderen av Re i rekken.

Henning Larsen (52) er en vrien kar å presentere, fordi han er så aktiv på så mange måter i lokalsamfunnet.

Men kanskje kan vi si han er lyden av Re?

Denne karen er overalt

For veldig ofte er det hans stemme du hører over høyttaleranlegget når det arrangeres alt fra skirenn til sykkelritt. Da kommer lokalkunnskapen til sin rett, når hjemmehåp etter hjemmehåp skal presenteres.

Da kan du stusse på at du møtte den samme karen, som nå står bak mikrofonen, som parkeringsvakt da du kom. Eller i kiosken i pausa.

– Dugnad ække farlig, det er faktisk veldig moro!, sa han da han ble slått til Ridder av Re i 2013.

La lista høyt

Henning er overalt, på arrangement av alle slag, i styre og stell, og i idrettskretsen. Da Henning ble, som den aller første i rekka, slått til Ridder av Re, hadde han også utmerka seg som en modig ambassadør for lokalidretten, som leder av Re idrettsråd.

Dermed la Henning lista høyt for hva som skulle til for å bli slått til Ridder av Re, en utmerkelse tilsvarende æresborgertittel i byene rundt Re.

Etter åtte kåringer i gamle Re kommune, har ikke nye Tønsberg kommune noen planer for å føre tradisjonen videre.

Hvem blir den niende Ridderen av Re?

Derfor tar ReAvisa over stafettpinnen og lar leserne våre både foreslå og stemme fram den neste Ridderen av Re.

Sjekk hvem som er kandidatene i den siste papiravisa. Bare det å bli foreslått er hedersfullt, så gratulerer til alle sammen!

Den som tilslutt blir slått til Ridder av Re vil bli bredt presentert i våre spalter.

Hvem mener du bør bli den neste Ridder av Re? Geir Varholm, nominert for sin frivillige innsats for Re

Eilen Wolden, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Ole Hans Fjellvang, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Frank Wedde, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Knut M. Høydal, nominert for sin innsats for kulturlivet i Re

Jeanette Hegg Duestad, nominert for sine idrettsprestasjoner Vis resultater

Les om alle kandidatene i ReAvisa på papir desember 2020.

Les mer om Ridder av Re i ReAvisa-arkivet.