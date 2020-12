Savner du snø og julestemning i gråværet? Sjekk her!

Sjøl om snøen lar vente på seg her i Re, vokser det i dag fram et flott vinterlandskap på Re helsehus. – Så vakkert – ja, noe av det flotteste jeg har sett!

– En god ide fra Re, som var for god til å si nei til, mener Geir Mellingen, gartner og daglig leder for Gjennestad hagesenter i Stokke.

I dag var han på plass sammen med Iver Stamnes, elev ved Gjennestad videregående skole, for å sette opp den flotte julelandsbyen – se en liten filmsnutt på toppen av denne saken.

Som tenkt, så gjort

Det var Margareth Horn fra Undrumsdal som fikk ideen. Hun er tidligere avdelingsleder ved Re helsehus, men har permisjon på grunn av heltidsverv som nestleder i Norsk sykepleierforbund Vestfold og Telemark.

Hjertet banker ekstra for de gamle i disse krona-juletider.

– Hva med å sette opp et vinterlandskap i fellesarealet på Re helsehus?, tenkte Margareth. Og som så ofte her i Re; som tenkt, så gjort.

En telefon til Jørund Berget, tjenesteleder på helsehuset, og deretter en telefon til Geir Mellingen på Gjennestad, så begynte snøballen å rulle.

En julegave til Re

– Jeg syntes ideen hørtes helt super ut, jeg, forteller Geir, – men så tenkte jeg at det kanskje ble litt for mye styr og litt for liten tid, sånn oppunder jul.

– Men da tok Iver og noen flere elever utfordringen og de samla sammen litt lys, snø, noen hus, og etter hvert ble det en liten julelandsby som ble veldig fin!

– Dette får være Stokkes julegave til Re, sier Geir og smiler bredt under munnbindet.

– Vakkert!

– Kanskje det blir enda gøyere å besøke bestemor nå?, tror Iver. – Når folk får se disse modellene og figurene, så får både unge og gamle stjerner i øya.

Og uansett hvor grått og trist regnværet måtte være i denne spesielle korona-tida, så snør det alltid i julebygdebyen.

Et vakkert lysglimt i ei ellers krevende tid, er helsehus-beboerne Beret Knudsen (97) fra Undrumsdal og Erling Klausen (100) fra Hjerpetjønn helt enige om.

