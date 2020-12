Siste skoledag som Ramnes-rektor: – Jeg liker Re-mentaliteten. Folk her er ikke så fisefine.

Fredag forlater Kjellaug rektors kontor. Men hun kommer fortsatt til å være på farta her i bygda.

Dette kunne du også lese om i ReAvisa på papir desember 2020.

Kjellaug Lien (64 – snart 65) bor ikke i bygda vår, men kjente godt til Re før hun ble rektor her. Hun er en musikalsk bidragsyter i orkesterforeningen, både før, under og ikke minst etter sin rektor-gjerning på Ramnes skole.

– Jeg kjenner til hver eneste kirke, og jeg kan alle bakveier til scenen på alle forsamlingslokaler over hele Re, sier hun og ler. Hun vil fortsatt være på farta her i Re.

Folk er ikke så fisefine her

Med mange kjente og kjennskapen til bygda vår, var det med stor entusiasme hun inntok rektors kontor på Ramnes skole våren for snart sju år siden.

– Jeg har rekki nesten et helt kull. Det har vært en fin avslutning på et flott yrkesliv, forteller Kjellaug til ReAvisa.

Sjøl om hun ikke bor i bygda, hun har adresse Tjøme, ble hun fort en del av Re. Og hun liker Re-mentaliteten:

– Folk er godt nedpå her, det er ikkeno’ fisefint. Folk tar tak, sier den avtroppende rektoren og forklarer:

Dugnad, dugnad, dugnad

– Bare det å dra på uteskole, uansett vær. Her går lærere og assistenter foran som et godt eksempel for barna våre, på så mange måter.

Ramnes skole ligger fint i skogkanten, med en gapahuk litt oppi lia, mange stier og fine turmål, og skiløyper og akebakke om vinteren.

En perfekt plassering for å ha uteskole, noe alle klasser har i løpet av uka – året rundt.

Foreldre ved skolen sørger i disse dager for en ny gapahuk ved lekeplassen for de minste.

På dugnad, selvfølgelig.

Musikalsk glede i jobb og fritid

– Det er aldri vanskelig å få foreldre med på dugnad eller hva det skal være som må gjøres. Det er foreldrene som står for miljøkvelder for barna, der det er musikk og moro og sosialt samvær, gir Kjellaug som eksempel.

Og apropos musikk og moro: Det er og blir lidenskapen til Kjellaug, både i jobb og fritid. Hun har sitti i Den kulturelle skolesekkens styringsgruppe i fylket på vegne av Re-skolene.

Og hun har lagt til rette for musikalsk utfoldelse blant elever og ansatte.

– Kanskje får jeg mer tid til å øve?

Her har det vært Ramnes grand prix og samlingsstunder for hele skolen, og skolen har sitt eget lærerband. – Vi skal ikke spille musikk på plate. Vi spiller live, sier Kjellaug stolt.

I bygdas orkesterforening spiller den allsidige dama bratsj, men det er mest fordi de mangla det. Egentlig spiller hun fløyte.

– Kanskje får jeg mer tid til å øve nå, sier hun før pensjonisttilværelsen venter fra og med 1. januar 2021.

I morgen, fredag 18. desember 2020, er det aller siste skoledag med elever og kolleger flest.

