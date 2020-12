Rektor-Anne Gry runder snart Re – bytter skole igjen

Anne Gry Kaldager har jobba ved alle barneskoler i Re, og vært rektor ved to av dem. Nå er hun ansatt som rektor ved den tredje.

I dagens ReAvisa på papir, desember 2020, kan du lese at Kjellaug Lien (63) går av med pensjon til jul, men det vi ikke visste da avisa gikk i trykken var hvem som vil etterfølge henne.

Det veit vi nå: Anne Gry Kaldager (57), som snart runder Re som rektor.

Jobba ved alle barneskolene i Re

– Ja, nå har jeg snart tatt runden i Re, sier Anne Gry Kaldager (57) og ler når ReAvisa gratulerer med ny jobb.

– Det blir den tredje barneskolen med Ramnes, etter å ha vært rektor på Solerød tidligere og nå Røråstoppen.

– Og så starta jeg som lærer og inspektør på Kirkevoll skole, så jeg har jobba ved alle fire kommunale barneskoler i Re.

Kanskje siste mulighet til å bytte beite?

Anne Gry er fra Barkåker opprinnelig, men flytta for 35 år siden til Re og har blitt her. Både med bolig og arbeid, der hun har jobba for samme kommune under skiftende navn hele tida.

– Det må jo bety at du trives og har det bra?

– Ja, jeg opplever en raushet og et godt samarbeid. Det er et samhold og en hjelpsomhet som jeg setter pris på. Mellom skoler, men også i bygda generelt.

– Men hvorfor søke seg over fra en skole til en annen i Re – nok en gang?

– Det er jo fordi jeg liker nye utfordringer og ønska meg litt endring. Jeg er blitt 57 år gammel, så jeg rekker vel ikke så mange flere skoler, kanskje?, sier Anne Gry og ler, – dette er kanskje siste mulighet til å bytte beite.

Kjenner godt til sin nye arbeidsplass

Hun bytter riktignok bare til et beite rett borti gata. – Jeg kjenner godt til Ramnes skole gjennom et godt skolesamarbeid i gamle Re kommune. Vi har fortsatt et tett samarbeid, vi rektorer.

– Ramnes skole er ikke så forskjellig fra Røråstoppen, mener Anne Gry: – Skolene er noenlunde like store, og det er en god blanding i alder og kjønn i staben.

– Så det er ganske så like utfordringer, i det store og det hele, forteller Anne Gry i prat med ReAvisa – som da ikke kan dy seg for å spørre om den økonomiske framtida.

Både Røråstoppen og Ramnes skal kutte pluss/minus en halv million kroner neste år, hvis rådmannens forslag til budsjett går gjennom i kommunestyremøtet onsdag til uka.

Klar for nye utfordringer

– Vi må se på det sammen og gjørra så godt vi kan ut av det. Klart vi ønsker oss mer ressurser, det er et kutt i bånn over hele linja. Men så er det så mye annet som spiller inn, så vi må bare se på det, sier Anne Gry.

Det blir vemodig å avslutte på Røråstoppen, innrømmer hun. Hun rakk fem og et halvt år ved skolen. – Jeg er takknemlig for den reisen jeg har hatt sammen med ansatte, elever og foreldre på Røråstoppen skole.

– De har vært gode medspillere hele veien, både faglig og sosialt. Det har vært motiverende og spennende og utvikle skolen og SFO sammen med dem.

Men nå er Anne Gry klar for nye utfordringer, for å utvikle skole og SFO i Ramnes.

Plutselig en ledig rektor-stilling på Røråstoppen

Stillingen som rektor ved Røråstoppen skole lyses ut og har kort søknadsfrist for å få kabalen til å gå opp.

Kjellaug Lien går av med pensjon til jul, les mer om det i dagens papiravis: