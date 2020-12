Hvem blir neste Ridder av Re? Stem fram din favoritt!

Hvem mener du bør bli den neste Ridder av Re? Alle kandidatene er presentert i dagens papiravis, og her på nettavisa kan du stemme på dine favoritter.

Les om alle kandidatene i ReAvisa på papir desember 2020.

Vi veit det. Det er nesten umulig å velge blant alle disse flotte folka, som står på for at bygda vår skal bli et godt sted å bo i.

Derfor gjør vi det ørlitteranne lettere med å la alle stemme på to kandidater – hvis du vil.

Hvem mener du bør bli den neste Ridder av Re? Geir Varholm, nominert for sin frivillige innsats for Re

Eilen Wolden, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Ole Hans Fjellvang, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Frank Wedde, nominert for sin innsats for barn og unge i Re

Knut M. Høydal, nominert for sin innsats for kulturlivet i Re

Jeanette Hegg Duestad, nominert for sine idrettsprestasjoner Vis resultater

Loading ... Loading ...

Avstemninga løper ut året, og du kan bare stemme en gang fra hvert enkelt nettverk. Så får du ikke stemt, kan det være at noen andre i huset på samme nettverk som deg har rekki å stemme allerede.

Den som tilslutt blir stemt fram som den neste Ridder av Re vil bli presentert i den neste papiravisa. Det blir dessverre ingen seremoni som vanlig, siden Re middelalderdager er utsatt i korona-tid.

Kort om kandidatene (les mer i papiravisa):

– – – – – – – – – – – – –

Geir Varholm (55) har gjennom flere år som frivillig i Re Røde Kors, og ikke minst som en stødig leder gjennom ti år, bidratt til at lokalsamfunnet har blitt varmere og sikrere, skriver en forslagsstiller.

Denne karen har stått på for aktiviteter som ivaretar ungdom gjennom RØFF, aktiviteter som ivaretar ensomme gjennom besøksvenntjeneste, og ikke minst julegaveinnsamling hvert år til barn og unge i familier som trenger det mest. I tillegg kommer viktige tilbud som ivaretar flyktningene som kommer til bygda vår, som for eksempel leksehjelp på biblioteket og internasjonal møteplass.

Det å sørge for at slike ordninger fortsetter år etter år, er et viktig bidrag til et bedre lokalsamfunn for alle. En slik innsats bør hedres og komme fram i lyset, understreker en av forslagstillerne.

– – – – – – – – – – – – –

Eilen Wolden (20) er et kjent fjes blant barna i Re, og en ekte ildsjel i lokalsamfunnet på mange arenaer, både i jobb og fritid. Hun har vært turntrener i IL Ivrig turn, klubbrådgiver i Rapp 4H, og har tidligere jobba i en av kommunens barnehager, og på en lokal barneskole.

På fritida hjelper hun til med leksehjelp og er barnepike for mange barn i nabolaget. Alltid omsorgsfull og god mot alle, skriver en imponert forslagsstiller.

Eilen er et slikt menneske barn ser opp til, skriver en annen: Hun står alltid klar med åpne armer.

– – – – – – – – – – – – –

Ole Hans Fjellvang (41) står for veldig mye som setter Re i et virkelig godt lys – også bokstavelig talt. Det å flytte til bygda, og opprettholde sterke sosiale bånd, blir lettere med for eksempel «back too school-søndagen» før skolestart, «disco on ice» når vinteren er her, eller ungdomsklubben «Undris», barneteateret «Juba», og så mye mer som skjer på Dalheim.

Han står for oppussing sammen med foreldrene i FAU, søknader om midler og innkjøp av utstyr. Han er alltid positivt innstilt. Han er også styremedlem av idrettsforeningen i Undrumsdal, Hauk IF. Alt Ole Hans gjør for bygda er med på å skape samhold og økt aktivitetsnivå. Han bruker mye av sin tid på å rigge opp lyd- og lysanlegg, rigge ned, kjøpe inn nødvendige varer, med mye, mye mer, forteller en forslagsstiller.

Hans innsats kommer fra en genuin interesse for våre barn og unges beste, skriver en annen forslagsstiller.

– – – – – – – – – – – – –

Frank Wedde (56) har bidratt til stor trivsel på Revetal ungdomsskole for veldig mange gjennom ett par generasjoner. Særlig de som ramler litt utafor i A4-skolehverdagen får en bedre skoledag med Frank i den lokale lærerstaben. Frank er en mester i å se andres styrker, og få den det gjelder til å se det sjøl, også, skriver en av mange forslagstillere.

Han har gjort så mye for barn og unge i Re når det gjelder musikk og sang. Både som lærer som gir det lille ekstra, men også som frivillig på Kulturhuset Elverhøy og i andre settinger i det lokale kulturlivet. Frank er et skikkelig ja-menneske som elsker å løfte fram bygdas unge lovende, gi dem mestringsfølelse og vise hva de er gode for. Frank bryr seg om ungane våre, og er skikkelig stolt av dem, skriver en annen forslagsstiller.

Frank fortjener å bli den neste Ridder av Re enkelt og greit fordi han står på for bygda og bygdas ungdommer på en fantastisk måte, skriver en forslagsstiller: Han går foran som et godt eksempel, både som lærer og medmenneske.

– – – – – – – – – – – – –

Knut M. Høydal (76) er en kar som utgjør en forskjell i livet for folka han møter på sin vei. Han har gjennom et langt liv i Re bidratt ekstraordinært på mange arenaer, både i yrkesliv og fritid. Det viser seg i de veldig mange forslagene på ham som den neste Ridder av Re.

I dag er han en engasjert styreleder for Kulturhuset Elverhøy, der han med sin positivitet trekker i trådene på en god måte. Alt er mulig, i hans øyne. Det er et godt utgangspunkt for å få til saker og ting. Ett par generasjoner fikk gleden av å ha Knut som en entusiastisk musikklærer på ungdomsskolen. Et musikalsk fyrverkeri, forteller en av forslagsstillerne. Også på fritida har han gjort mye for musikk- og kulturliv i Re, gjennom hele livet. Det er alltid liv og røre rundt Knut, med musikk og allsang. En skikkelig gla’gutt!

Hans evne til å se det beste i mennesker, motivere folk til å virkelig tørre å vise det de står for, det er beundringsverdig, skriver en av mange forslagsstillere. Knut har satt gode spor hos veldig mange, understreker en annen.

– – – – – – – – – – – – –

Jeanette Hegg Duestad (21) er ei stolt Re-jente som har satt hjembygda på kartet med både norgesrekorder og verdensrekorder i skyting. Hun ble tatt ut til OL-troppen som skulle til Tokyo i år, men dessverre så ødela koronaen det.

Hver eneste dag trener hun for å bli ennå litt bedre i en sport som krever utrolig mye mental og fysisk trening og motivasjon. Og det i ei tid da det meste av konkurranser, og ikke minst det store målet om OL, blir utsatt gang på gang – og fortsatt i skrivende stund er usikkert for neste år.

Da er du i mine øyne en svært tapper Ridder av Re, skriver en av forslagsstillerne.

– – – – – – – – – – – – –

ReAvisa har tatt over Ridder av Re-kåringa, som tidligere har vært gjennomført i kommunal regi. Vi lar våre lesere både foreslå kandidater og til slutt avgjøre hvem som blir den neste Ridder av Re.

Aldri før har flere forslag blitt sendt inn! Alle kunne ikke henge med videre til avstemning på nettavisa ReAvisa.no, så da lot vi antall forslag på hver kandidat telle.

Foreslå gjerne din favoritt igjen ved neste anledning, hvis ikke vedkommende kom gjennom nåløyet denne gang.

Kort om kriteriene for Ridder av Re-kåringen:

Ridder av Re skal kunne sortere under ett eller flere av følgende punkt:

Ha vist ridderlig mot for å sette Re som sted på kartet, enten det er i positiv eller helt nødvendig forstand for å skape et enda bedre lokalsamfunn.

Stått på for å skape et bedre lokalsamfunn generelt. Og for de små og svake spesielt; ungdom og utsatte.

Vedkommende kan ha prestert på et ekstraordinært nivå, enten det er sportslig eller i sitt virke.

Vedkommende kan ha utretta store ting for Re som sted, enten det er gjennom næring og arbeid, eller organisasjonsarbeid og frivillighet.

Vedkommende bør ha bosted- eller næringsadresse i gamle Re kommune, eller i det minste ha solide røtter i Re, eller ha sterke relasjoner til Re som sted.

Ingen som allerede har blitt slått til Ridder av Re, kan bli kåret på nytt.

Disse er blitt slått til Ridder av Re:

Amalie Olsen Gjersøe, YouTube-kjendis og forbilde for unge over hele landet.

Øyvind Skjeggerød, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

Svein Olsen, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

Alfred Ringdal, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

Henning Larsen, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

Sjur Gran, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

Roar Lefsaker, Holtbonden med åpen gård i snart 30 år.

Thorvald Hillestad, Re-ordfører i hele kommunens eksistens.

Les mer om alle kandidatene i ReAvisa på papir desember 2020.

Les mer om Ridder av Re i ReAvisa-arkivet.