Sjekk den nye inngangen til Restauranten: Her er veggene bokstavelig talt tapetsert med lokalhistorie

I gangen mellom inngangen til Restauranten og kommunehuset er det blitt et lite lokalhistorisk mekka med avisutklipp fra femti år.

Det var Anders-Gustav Holt sin ide, og alt sammen er henta fra Håkon Westbys utklippsbøker.

Førstnevnte står bak Ditt kontor, sportsbutikken, med mer – og nå også Restauranten på Revetal.

Sistnevnte har frilansa for flere aviser før han for snart ti år siden begynte å skrive og ta bilder for ReAvisa.

Kosa seg maks med masse lokalhistorie

Sammen har de kosa seg maks med gamle utklippsbøker, og valgt ut kremen av det Håkon har samla på av gamle avisutklipp fra Ramnes og Våle i tidligere tider, og Re i nyere tid.

– Jeg synes ideen passa fint i dette rommet, sier Anders-Gustav stolt om veggene som ble høytidelig avduket onsdag 2. desember med mange gjester tilstede.

Håkon Westby signerte veggen, ved artikkelen om ham som «hoffreporter» for ReAvisa. For Håkon er ekstra ivrig når noen kongelige kommer til Re, og har ved mange anledninger hilst på både Konge, Dronning og Kronprins.

Fantastisk å se veggene fiks ferdige

Anders-Gustav forteller at det har vært moro å realisere dette prosjektet. – Håkons avisutklipp ble gull verdt, og det er fantastisk å se veggene fiks ferdige.

Håkon sjøl synes det er ganske overveldende å se alle avisutklippene som han har stått bak gjennom et langt liv med kamera, blokk og penn. – Overveldende – og veldig moro!

– Det tyder jo på at en har satt noen spor etter seg.

Ihuga Leeds-fan

Det er også en Leeds United-vegg i lokalene, der er materialet henta fra Anders-Gustavs egne arkiver. Han er en ihuga fan, for å si det mildt. I forbindelse med avdukingen, var det bedt inn til julemiddag for Leeds-gjengen og kviss etterpå.

Toalettene skal krydres med engelsk fotball generelt siste 60 år, programmer og kort, med mer.

Før jul kommer det også avisutklipp fra lokalidretten på veggene i møteromsdelen.