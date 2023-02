– Vi har tømt tønna ett par ganger allerede

Her kan du kaste gamle stearinlys-stumper, som blir til lys og varme for de som trenger det aller mest nå.

Det er Terje Wittingsrud som forteller om Re Rotary-innsamlinga på Re-torvet, som har gått i noen uker nå.

Allerede har tønna blitt tømt ett par ganger, og den blir snart tømt igjen:

Et lite, men viktig, prosjekt

– Vi satte opp tønna og følger med på når det blir fullt. Det er et lite prosjekt, men likevel viktig, forteller Terje til ReAvisa.

Han og resten av Re Rotary er med på å ta vakter på Ukraina-senteret i Tønsberg, det er en givende dugnad.

Det var der de plukka opp ideen om å samle inn stearinlys for å lage nye og sende til Ukraina.

Fortsatt behov – dessverre

Tønna står ved søylen på Re-torvet, der det var ordførerens hjørne i gamle Re kommune. Det er ikke satt noen sluttdato for innsamlinga, for det er fortsatt behov.

– Og i verste fall er det behov enda en vinter, sier Terje til ReAvisa. Han har møtt mange skjebner fra krigen og hørt grusomme historier på Ukraina-senteret.

Det er fortsatt vinter, mørkt og kaldt i det krigsherjede landet. Og krigen herjer, verre enn noen gang.

Viktig sosial møteplass

Re Rotary er en av flere Rotary-klubber som er med på prosjektet for Ukraina-senteret: – Veldig trivelig og givende, forteller medlemmene til lokalavisa.

Ukraina-senteret ble oppretta i Tønsberg sentrum for snart ett år siden. – Dette har både blitt et informasjonssenter og en viktig sosial møteplass for ukrainere.

Det fortalte Anastasiia Smyk i Ukrainsk forening etter oppstarten i fjor.

Nettverk og nye venner

– Meninga er å samle informasjon fra kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å hjelpe ukrainere. Vi ønsker å være et kontaktpunkt både for ukrainere som ønsker hjelp, og for mennesker som ønsker å bidra.

– Det er mange som kommer innom. Vi både baker og syr, og ukrainere får muligheten til å skaffe seg et nettverk og nye venner.

Her bidrar Re Rotary med frivillige på senteret, hele uka lang.

Viktig å bidra

– Personlig gir det meg mye, forteller stearinlysinnsamling-ansvarlig Terje Wittingsrud til ReAvisa: – Både det å være frivillig på Ukraina-senteret og drive med stearinlys-innsamling – det gir meg mye å hjelpe til, det vesle en kan.

I tillegg til gamle stearinlys, tar også Ukraina-senteret i mot klær som de kan gi både til de som har flykta hit til Norge og som de kan sende til der det er behov i Ukraina.

Re Rotary har en egen nettside med mer info. Lokallaget ble stifta i 2004 og har i dag snaut tredve medlemmer, med møte hver onsdagskveld i Gran VVS sine lokaler på Revetal.

Liker du LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN er 54 02 82.