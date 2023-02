Revetal på pantetoppen: – Kjempemoro og viktig

I fjor ble det ble det panta over 1,5 millioner bokser og flasker på Meny Revetal. Det er mest i hele nye Tønsberg kommune. Og nå er det enda større panteplaner på gang.

Sjøl med åpne grenser igjen etter pandemien, har pantetallene holdt seg stabile. Vi panta over 1,5 milliarder flasker og bokser i Norge. På den måten bidro vi til at totalt 21.600 tonn plast og 13.200 tonn aluminium ble resirkulert til nye flasker og bokser.

Totalt ble det panta 131 millioner bokser og flasker i Vestfold og Telemark i hele fjoråret, informerer Infinitum i ei pressemelding til ReAvisa.

Store planer

Og av alle butikker i den nye storkommunen vår, ble det panta mest på Meny Revetal:

– Dette var kjempemoro å høre, og vi er veldig glade for å være på pantetoppen, sier butikksjef Halvard Knotten.

– Vi er opptatt av at kundene skal pante og gjenvinne på en god og enkel måte, og vi ser at det er mange som kommer hit for å pante og også resirkulerer batterier og lyspærer.

Ny panteautomat på gang

Halvard forteller at dette er en viktig service til kundene, samtidig som det er bra for miljøet. Og panten gir jo også pengene dine tilbake, som er bra for lommeboka.

Nå har butikksjef Knotten planer som kan gjøre pantetilbudet enda bedre: – Vi ser på løsninger for å øke pantekapasiteten, så i løpet av året kommer en ny maskin.

– Det vil bedre servicen for kundene våre betydelig. Så neste år håper vi på å nye høyder og at vi øke pantemengden vår betraktelig.

Unikt pantesystem

– Å pante er noe av det enkleste vi kan gjøre for å ta vare på ressurser og dempe klimautslipp. Nye maskiner i mange butikker gjør pantingen enda enklere enn før, så vi håper at alle snart panter alt, sier Randi Haavik Varberg, kommunikasjonsdirektør i Infinitum, som driver panteordningen.

– Pantesystemet er helt unikt, og kanskje det beste sirkulære systemet vi har i Norge. Alle materialene i boksene og flaskene brukes om og om igjen.

Det er sirkulærøkonomi i praksis, som sparer miljøet på flere måter.

