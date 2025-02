Utvider nok en gang: – Føler at det er mer et studio nå

I løpet av ett år har både timer og lokaler blitt utvida i Næringsbygget på Revetal.

Etter ett år i Næringsbygget, flytter Jeanette Hanvik nå til større lokaler i samme bygg: – Jeg lufta et ønske om større plass for huseier, og fikk til svar at det kunne la seg ordne. Etter litt omrokkeringer og fjerning av vegger, fikk jeg et stort, fint lokale, der jeg nå har plass til flere som vil komme på yoga.

– Nå har jeg mer rom å boltre meg på, og jeg føler at det er mer et studio nå. Dessuten er jeg veldig glad for å kunne bli i Næringsbygget. De andre som holder til her, er utrolig hyggelige og vi heier på hverandre. Vi driver jo med helsefremmende aktiviteter, de fleste av oss.

Tar gjerne i mot flere menn til yoga

Siden oppstart på Revetal i februar i fjor har Yoganette starta opp flere dag-timer og sist høst ble det starta opp senioryoga. – Jeg hører også gjerne fra dere menn der ute, om dere kunne tenke dere en time bare for dere. Timene generelt har jo gjerne en hovedvekt av kvinner, men det er ingen grunn til at det skal være slik.

– Stadig mer forskning støtter den positive effekten av yoga på mental og fysisk helse. Pusteøvelser, ofte markedsført som «breathwork», er kjempespennende og veldig bra for helsa. Og selvfølgelig er det ikke dårlig for kroppen å bli litt mer fleksibel.

– En gang i måneden kommer jeg til å sette av en søndag til noe som heter Yoga Nidra, som betyr «yoga søvn». Dette er en guidet avspenning, der man bare ligger på en matte med pledd og puter og lytter til stemmen min, der jeg guider gjennom en dyp avspenning. Kanskje det blir en kopp te og litt snacks etterpå.

En pause fra hverdagen

Til nå har yoga-tilbudet på Revetal hatt dropin-timer. Det gjør det kanskje lettere for nysgjerrige å komme på en time og prøve det ut. – Så kan det hende jeg kjører kurs etter hvert hvis jeg ser at det er grunnlag for det, forteller Jeanette. All påmelding til timene foregår på SMS til 901 30 882.

– Jeg kan ikke få gjentatt mange nok ganger at yoga virkelig er for alle. Du kommer med den kroppen du har, og du trenger ikke å ha noe kjennskap til yoga fra før.

– Med så mye som skjer i verden akkurat nå, tror jeg folk har godt av å komme hit og la hverdagen være igjen utenfor dørene en stund.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.