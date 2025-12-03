ST1 er i mål og det skal feires over hele landet i dag

I dag feirer ST1 at omprofileringen av alle selskapets 264 stasjoner i Norge er fullført, det markeres på samtlige stasjoner fra nord til sør – også her i Re.

ST1 Våle var en av de siste stasjonene som ble omprofilert av de 264 stasjonene i Norge. Retaildirektør Anita Sørlundsengen og Markedsdirektør Erlend Føleide er svært fornøyd med resultatet både her og på de øvrige stasjonene i landet, melder ST1 i ei pressemelding.

Totalt har selskapet samla sine rundt 1.250 energistasjoner i Norge, Sverige og Finland under én felles merkevare, etter et omfattende arbeid som starta i april. I løpet av åtte hektiske måneder har alle Shell-stasjonene blitt endra og framstår nå i ny drakt.

En stor dag – og en stor jobb

Her kan du lese mer om da Shell-masta på Svinevoll gikk i bakken, og her kan du lese om den lokale åpningsfesten etter omprofilering fra Shell Svinevoll til ST1 Våle tidligere i høst.

– Vi er både stolte, slitne og glade. Vi har jobba intenst med omprofileringen siden starten på Østlandet og i Trøndelag våren 2025, og nå står alle stasjonene våre i Norge samlet under ST1.

– Det ligger en enorm innsats bak et slikt prosjekt – både hos oss, ute på stasjonene og fra våre flinke leverandører – og i dag feirer vi dette sammen med kundene våre, sier Anita Sørlundsengen, retaildirektør i ST1 Norge.

