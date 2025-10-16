I dag gikk masta i bakken: – Det er jo litt vemodig

Mange vil nok si «Shell Svinevoll» ei god stønn te’. Men fra og med i dag heter det St1.

Det vekker følelser i folk. Når et knutepunkt, en møteplass og ikke minst et landemerke i bygda, byttes ut. I dag forsvant det digre Shell-skiltet på Svinevoll, og det ble erstatta med et mindre St1-skilt.

Masta ble heist ned torsdag formiddag 16. oktober 2025, uten ei ripe. Fram til en av de-montørene borra flere høl i Shell-logoen. Alt gammelt Shell-materiell skal destrueres, blir ReAvisa fortalt.

Fina, Shell og nå St1

For nå er Shell historie i Norge, etter 125 år her til lands. Alle stasjonene skal re-profileres til St1. Det er selskapet som har stått bak alle Shell-stasjoner i ti år allerede. Nå skal de få samme profil som i resten av Norden, der kjeden er godt representert langs veiene.

På Svinevoll har det vært bensinstasjon lenge, men ikke på langt nær så lenge i Shell-navnet. Bensinsalget starta som en bigesjeft for den gamle butikken på Svinevoll, ifølge Re-minne fra 2019:

«Ved bensinpumpa sto det ei rampe som bilene kunne kjøres opp på for oljeskift og annen egenservice», står det skrevet i magasinet fra historielagene i Re.

Navnet var Fina fram til 1990-tallet. Før det ble Shell. Og nå St1.

Knutepunkt for olja

ReAvisa har tidligere skrivi at du kan godt gjette alderen på folk, ut ifra hva de kaller bensinstasjonen. Dagens generasjon vil nok fortsette å si «Shell på Svinevoll» lenge. Akkurat som eldre generasjoner fortsatt kan si Fina om bensinstasjonen på Svinevoll. Fina ble kjøpt opp av Shell i 1999.

Eller hva med Revetal, der bensinstasjonen i dag heter Circle K, men har hatt navn som BP, Norol og Statoil. Da navnet ble endra til dagens, sa flere ungdommer til lokalavisa at de kom til å kalle den «Statta» til evig tid. Mange kaller den i dag CK.

Visste du forresten at den aller første bensinstasjonen i Norge lå i Tønsberg? Ifølge norgeshistorie.no var det en Esso-stasjon midt på Tønsberg torg, i dag en bilfri sone. Landets første bensinstasjon kom i 1912 – i Tønsberg.

Vår region var et knutepunkt for det store amerikanske oljeselskapet Esso, på grunn av oljeraffineriet på Vallø. Her ble oljeprodukter fra USA frakta inn til Norge.

Alt forblir som før

Bensinstasjon-markedet har svingt veldig opp og ned gjennom historien. På det meste var det godt over 4.000 stasjoner i Norge, det var på første halvdel av 1970-tallet.

Her i Re har det vært mange bensinstasjoner, men det er bare to igjen i dag: Circle K Revetal og nå St1 Våle. Lenge eksisterte Hydro Texaco på Undrumshøy.

I Vivestad står fortsatt bensinstasjon-bygget, i dag huser det Glasshytta i Vivestad. Flere bensinstasjoner fantes rundt omkring i bygda vår.

Dagens mastefall og reising av ny mast får lite eller ingenting å si for kundene, annet enn at de møter en ny logo, får ReAvisa fortalt.

Samme folka, samme firma

Tom Atle Jernslett (50) er butikksjef for St1 Våle, han har vært butikksjef siden februar i fjor og kjenner ikke noe særlig til den lokale bensinstasjon-historien fra tidligere tider. Vera Nilsen står bak kassa mens masta blir plukka ned.

De er totalt ni ansatte på stasjonen, der alle får nye klær med ny profil. Inne blir butikken hetende Real, ute blir bensinpumper profilert som St1.

– Men vi blir de samme folka, det samme firma – bare med nytt navn og nye logoer. Har du Shell-kort, så funker det videre, akkurat som før.

Shell Svinevoll er en av 264 stasjoner som går gjennom denne forvandlingen om dagen, forteller Kenneth C. Olsen.

– Det er jo litt vemodig

Kenneth eier og driver seks stasjoner, deriblant St1 Våle. Alle skal gjennom den samme prosessen, der ombyggingen tar cirka fem dager. På Svinevoll er alt plukka ned, før det skal monteres opp nytt materiell overalt ute. Den nye masta var først ut.

Det er mye nostalgi med Shell: Som Shell-dama med slagordet «ekstrasørvis? Det er Shell, det», Shell-bolla og ikke minst den legendariske logoen som har stått langs norske veier i 125 år.

Her i Re har vi sagt «vi møtes på Shell Svinevoll», og det vil nok mange fortsatt si av gammel vane. Uansett hva det står på masta, plumpene og vestene til de som jobber der.

– Det er jo litt vemodig, innrømmer butikksjef Tom Atle til ReAvisa, når den gamle Shell-logoen er på vei ned. – Det er mye historie i den logoen. Men nå skal vi bygge opp noe nytt. Det blir spennende.

Nyåpningsfest til uka

Kranbilen kom i ni-tida i dag torsdag formiddag, og etter halvannen times tid var demonteringen av Shell-masta gjort. Og veldig snart en ny St1-mast på plass. Den er mindre enn den gamle, søknaden gikk ikke gjennom for å beholde samme størrelse.

Ledninger ble kopla til – og jaggu viste ikke masta riktige bensinpriser fra første blink i lysene. Som vi alle veit, så er bensin langt ifra gratis. Men det blir gratis kake, når det blir nyåpning av bensinstasjonen om ett par ukers tid.

– Vi markerer nytt design med nyåpningsfest, kake, konkurranser og ballonger tirsdag 28. oktober 2025, forteller Kenneth og Tom Atle. Eksakt klokkeslett kommer nærmere.

– Alle er velkommen innom og feire med oss, inviterer vertskapet på St1 Våle via lokalavisa.

Tips om Svinevoll-historie

Så en liten funfact på tampen av denne saken: Morten Stordalen, stortingsrepresentant opprinnelig fra Re og mangeårig varaordfører i tidligere Re kommune, dreiv bensinstasjon på Svinevoll, sammen med sin far, før han gikk inn i politikken på fulltid. Det var da stasjonen fortsatt het Fina.

Og en liten oppfordring helt på tampen: Har du bilder, årstall og kunnskap om bensinstasjon-historien på Svinevoll, så ta gjerne kontakt med ReAvisa.

Vi finner mer om bensinstasjon-historien på Revetal i våre arkiver, men heller lite om historien på Svinevoll. Det er så vidt nevnt i nevnte Re-minne, men vi skulle gjerne visst mer. Tips gjerne på Post@ReAvisa.no.

Du finner også den rykende ferske ReAvisa i avisstativet på Shell Svinevoll… unnskyld, igjen.. St1 Våle.

